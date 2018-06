Alfa Romeo Giulia gewinnt Designpreis "Compasso d'Oro"

Preisgekrönte Sportlimousine erhält auch höchste Auszeichnung vom italienischen Verband für Industriedesign ADI. Der „Goldene Zirkel", weltweit einer der wichtigsten Branchenwettbewerbe, wird seit 1954 veranstaltet.



Nach dem „Red Dot Award" [1] in Deutschland hat die Alfa Romeo Giulia jetzt einen weiteren der weltweit renommiertesten Designpreise gewonnen - den „Compasso d'Oro", [2] ausgelobt vom italienischen Verband für Industriedesign ADI. Der „Goldene Zirkel" [3] wird seit 1954 vergeben. Die für die Vorauswahl verantwortliche Expertenjury setzt sich aus Designern, Historikern und Fachjournalisten zusammen. Die Preisverleihung fand im Castello Sforzesco in Mailand statt.



Die Alfa Romeo Giulia verkörpert auf selbstbewusste Weise die große Tradition der Marke, sie steht außerdem für innovative Technologie sowie typisch italienischem Stil. Das Design der viertürigen Sportlimousine wurde im hauseigenen Centro Stile Alfa Romeo entwickelt. Es kombiniert harmonische Proportionen, stilistische Geradlinigkeit, hohe Materialqualität und liebevoll gefertigte Details mit Materialien wie Aluminium, Holz und Leder. Hinzu kommen Stilelemente, die ihren Ursprung in der über 100jährigen Historie der Marke haben. So erinnert die Karosserieform mit eleganten Rundungen und geschwungenen Dachsäulen stark an das Design eines der schönsten Autos aller Zeiten - an die Alfa Romeo Giulietta Sprint aus den 1950er Jahren.



Das Karosseriedesign der Alfa Romeo Giulia ist auch prägnanter Ausdruck des technischen Layouts. Kernelemente sind die Gewichtsverteilung von 50:50 und der Hinterradantrieb der meisten Modellversionen. Um das Fahrzeuggewicht optimal auszutarieren, sind Motor und wichtigste mechanische Komponenten zwischen den Achsen platziert. Resultat sind kurze Karosserieüberhänge vorne und hinten, lange Motorhaube und vordere Kotflügel, ein nach hinten verlagertes Passagierabteil sowie ausgeprägte hintere Kotflügel. Auch im Innenraum wird die dynamische Designsprache fortgesetzt. Das Cockpit ist stark auf den Fahrer ausgerichtet. Das Resultat ist ein einzigartiges Fahrerlebnis - bei der Alfa Romeo Giulia genau bei allen anderen Modellen der italienischen Traditionsmarke ein unverwechselbarer Charakterzug.



