Pressemitteilung BoxID: 767040 (Fiat Chrysler Automobiles N.V.)

Jeep® eröffnet Shop im Breuningerland Sindelfingen

Brunold Automobile, einer der größten Jeep®-Händler Deutschlands, eröffnet in Zusammenarbeit mit FCA Germany AG den bundesweit ersten markenexklusiven Jeep Store im Einkaufszentrum Breuningerland Sindelfingen bei Stuttgart. Der Jeep Shop ist gleichzeitig der erste Auto-Store in der vierzigjährigen Geschichte des Breuningerland.



Im Erdgeschoss 1, direkt am Eingang mit unmittelbarer Anbindung an die Außenflächen und Parkplätze, präsentiert Brunold Automobile das breite Produktprogramm von Jeep. Innerhalb der Center Öffnungszeiten bietet das Brunold-Fachpersonal kompetente Beratung bis hin zu Probefahrten.



„Wir freuen uns, gemeinsam mit unserem Partner Brunold Automobile dieses wegweisende Shop-Konzept in einem hochwertigen Einkaufszentrum umzusetzen,“ sagt Claudio Distefano, Leiter Network Development bei FCA Germany AG. „Das Besondere am Jeep Shop im Breuningerland ist die direkt an den Showroom angrenzende Außenfläche sowie die unmittelbare Nähe zu den Probefahrtmöglichkeiten. Kunden brauchen so zwischen Beratung und Probefahrt keine langen Wege durch das Einkaufszentrum zurücklegen, wie dies bei anderen Konzepten nötig ist.“



Der Ausstellungsbereich des Shops entspricht mit seinem hochwertig urbanen Stil dem CI-Konzept des Herstellers für die Marke Jeep. Verschiedene Flächen und Monitore bieten vielfältige Möglichkeiten für Produktpräsentationen. Drei Fahrzeuge werden stets im Shop ausgestellt sein, weitere Modelle werden im Außenbereich präsentiert. Die bauliche Planung des Shops übernahm ein eigens aus Turin angereistes Architekten-Team.



Als einer der größten Jeep Händler Deutschlands bietet Brunold Automobile GmbH an acht Standorten Modelle der Marken Jeep und Alfa Romeo an. Das Produktportfolio von Jeep reicht vom sportlichen Stadtgefährt über dynamische SUVs bis hin zum robusten Geländewagen und deckt damit die vielseitigen Kundenwünsche in puncto Design, Sportlichkeit und Belastbarkeit ab.



„Ich bin sehr froh, mit unseren Jeep Modellen nun auch im Breuningerland, einem der innovativsten Einkaufszentren, durchzustarten. Uns bietet sich hier eine wunderbare Möglichkeit, Kunden in Kontakt mit uns und den Produkten von Jeep zu bringen, abseits der üblichen Autohaus-Atmosphäre", sagt Thomas Brunold, Geschäftsführer der Brunold Automobile GmbH



„Mit Brunold Automobile und der Premium Marke Jeep haben wir einen starken und zukunftsorientierten Partner an Bord geholt und wir sind stolz darauf, dass es uns als erstem Einkaufszentrum gelungen ist, die Marke Jeep mit einem dauerhaften Shop zu gewinnen“, freut sich der Breuningerland Center Manager Serge Micarelli.



Eine offizielle Eröffnungsfeier findet am 14. September im und am Jeep Shops statt. Dabei können sich Besucherinnen und Besucher in angenehmer Atmosphäre alle Modelle ansehen und sich eingehend über die Fahrzeuge informieren und beraten lassen. Zudem wird es einen Offroad-Parcours mit vier verschiedenen Stationen wie einer Wippe, Verschränkung, Schrägfahrt sowie einer Brücke mit Überfahrt geben. Besucherinnen und Besucher können dabei als Mitfahrer bei zertifizierten Instruktoren unmittelbar erleben, welche Fähigkeit ein Jeep bietet.



Die Marke Jeep®

Mit über 75 Jahren legendärer Tradition bietet Jeep authentische SUV mit klassenbesten Fähigkeiten, Qualität und Vielseitigkeit für alle Menschen, die außergewöhnliche Reisen suchen. Die Marke Jeep ist eine offene Einladung, das Leben in vollen Zügen zu genießen, mit ihrem kompletten Angebot an Fahrzeugen, die ihren Besitzern die Sicherheit vermitteln, sich jede Reise zuzutrauen.



Das Jeep-Programm umfasst die Modelle Cherokee, Compass, Grand Cherokee, Renegade und Wrangler.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (