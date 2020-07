Pressemitteilung BoxID: 806607 (Ferdinand Eimermacher GmbH & Co KG)

ENZBORN® Totes Meer Shampoo und Totes Meer Duschgel

Produktserie Natürlich Meer

.

ENZBORN® Totes Meer Duschgel

Reinigt sanft und schonend ohne die Haut auszutrocknen - Lindert Juckreiz, mindert das Spannungsgefühl - Wohltuend bei irritierter Haut - Besonders geeignet bei Neurodermitis & Psoriasis - Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt. Das Duschgel gibt es in 2 Größen.



Mit der Kraft des Originalsalzes aus dem jordanischen Toten Meer. ENZBORN Totes Meer Duschgel reinigt sanft und schonend, ohne die Haut auszutrocknen und ist wohltuend bei empfindlicher und irritierter Haut.



Das Spannungsgefühl wird gemildert und die Haut fühlt sich weniger trocken an. Aufgrund der sehr hautschonenden Rezeptur ist es das Schaumverhalten reduziert.



VK-Preis für 250 ml 4,99 Euro, VK-Preis für 400 ml 6,49 Euro



ENZBORN® Totes Meer Shampoo

Reinigt mild und schonend das Haar - wohltuend bei irritierter Kopfhaut (weniger Spannungsgefühl, juckreizlindernd) - besonders geeignet bei Neurodermitis und Psoriasis - Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt. Das Shampoo gibt es in 2 Größen.



VK-Preis für 250 ml 4,99 Euro, VK-Preis für 400 ml 6,49 Euro



Inhaltsstoffe:



Der wichtigste Inhaltsstoff der Serie ist das Tote Meer Salz aus dem jordanischen Toten Meer. - Im Gegensatz zu anderen Toten Meer – Meersalzen hebt unser Tote Meer Salz nochmal durch eine deutliche höhere Qualität ab. Zudem setzt es sich aus zahlreichen Mineralstoffen und besonders hohen Anteilen von Magnesium, Kalium und Brom zusammen.



Produkteigenschaften:



Die ENZBORN® Totes Meer Serie ist eine Hautpflege-Serie die sich besonders gut bei Problemhaut & Hautirritationen eignet. Sie unterscheidet sich deshalb von „Standard“ – Hautpflege Produkten, da sie durch Ihre intensiv feuchtigkeitsspendende und schonende Wirkung insbesondere bei Neurodermitis, Psoriasis, Juckreiz und besonders trockener Haut hilft.



Mehr Infos zu Serie unter:

https://www.enzborn.de/de-de/de_DE/cat/10608/site/10731/



ENZBORN® Markenphilosophie



ENZBORN – natürlich Haut“ steht für nachweislich wirksame Hautpflege, die wir in vierter Generation mit größter Sorgfalt entwickeln und herstellen. Die Kraft und Vielfalt der Pflanzen sind essentieller Bestandteil aller ENZBORN Produkte. Unser Selbstverständnis ist seit der Firmengründung 1910 geprägt von höchsten Qualitätsstandards, Forschergeist und den bewährten Rezepturen – dem Herzstück unserer Marke. Wir versprechen, alle Produkte werden mit sorgfältig ausgewählten Inhaltsstoffen hergestellt und basieren auf bewährten Rezepturen, die stetig weiterentwickelt werden Die Produkte durchlaufen externe dermatologische Qualitätskontrollen und haben einen hohen Wirksamkeitsgrad und erzielen größte Anwender-zufriedenheit. Die ENZBORN® Produkte werden in unserem Haus in Nordwalde in Deutschland entwickelt, hergestellt und abgefüllt.

