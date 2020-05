Pressemitteilung BoxID: 800484 (Ferdinand Eimermacher GmbH & Co KG)

ENZBORN Jodseife - gemeinsam gegen COVID 19

Eine gründliche Händehygiene gilt als eine der wichtigsten Maßnahmen, um sich vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) zu schützen. SARS-CoV-2 gehört, wie viele andere humanpathogene Viren, zum Beispiel Influenza, Ebola, Mumps und Masern, zu den behüllten Viren. Sie sind durch Desinfektionsmittel einfacher zu inaktivieren als unbehüllte Viren. Bei dem neuartigen ENZBORN®-Produkt handelt es sich um eine Jodseife, die nachgewiesenermaßen gegen Bakterien, Hefen und behüllte Viren wie bspw. den Corona-Viren wirksam ist. Das in der ENZBORN-Formulierung enthaltene PVP-Jod hat einen sehr niedrigen pH-Wert und ist hinsichtlich des Wirksamkeitsgrads gegen das Coronavirus vergleichbar mit alkoholbasierten Desinfektionsmitteln, die einen Gehalt von 70% aufweisen. Zudem wirkt Jod gegen Viren (auch Influenza A und Noroviren) effektiver als normale Seife. Ein weiterer Vorteil der ENZBORN® Jodseife gegenüber Desinfektionsmitteln mit hohem Alkoholgehalt besteht darin, dass die Hände - selbst nach mehrmaligem, täglichen Waschen - nicht allzu stark austrocknen.



Produkteigenschaften und Vorteile gegenüber herkömmlichen Handdesinfektions-mitteln.



Die Jodseife ist erhältlich in ausgewählten Rossmann-Filialen, beim Drogeriemarkt Müller und dem SW-Warenhaus Globus St. Wendel oder online unter https://www.enzborn.de/de-de/de_DE/



Produkteigenschaften:





reinigt und desinfiziert Hände & Haut

nachgewiesen wirksam gegen Corona-Viren, Bakterien und Hefen

PVP-Jod wirkt effektiver gegen Corona-Viren als alkoholbasierte Desinfektionsmittel, die einen Alkoholgehalt von 70% aufweisen

enthält feuchtigkeitsspendendes Glycerin

für die mehrmalige, tägliche Handwäsche & Desinfektion in einem

Biozid-Produkt für die menschliche Hygiene (Klasse: PT1 / BAuA-Nr.: N-89269)





Vorteile gegenüber Handdesinfektions-Sprays bzw. –Gelen:





Enthält nur geringe Spuren von Alkohol

Trocknet die Hände bei weitem nicht so stark aus wie herkömmliche Handdesinfektionsprodukte mit hohem Alkoholgehalt (>60%)

Ist hautschonender





Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



VK-Preis 14,95 Euro

