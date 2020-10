Am 20. Oktober 2020 ab 08:45 Uhr findet das 6. Interdisziplinäre Symposium der Reihe "Innovations in Oncology" unter dem Titel „Vision Zero. Die Neuvermessung der Onkologie“ statt.



Das Netzwerk gegen Darmkrebs e.V. veranstaltet die Fachkonferenz in Kooperation mit der Felix Burda Stiftung unter der Schirmherrschaft der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin und der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie.



Neben der Krebs-Prävention geht es um die Therapien bei Entitäten mit hohen Erkrankungszahlen: Darmkrebs, Lungenkrebs und Brustkrebs.



Warum Vision Zero?



Das Symposium setzt sich für die Idee ein, als Gesellschaft keinen einzigen Krebstoten mehr akzeptieren zu wollen. Um dieser Vision nahe zu kommen, gilt es alles auf den Prüfstand zu stellen: Lebensstil, Präventionsangebote, Diagnostik, Therapie, Ursachenforschung und den Studienstandort Deutschland.



Das Symposium bringt Vordenker und deren neue Ideen zusammen und diskutiert die nötigen Veränderungen, Studien und noch offene Fragen, um eine massive Reduktion der Anzahl der Krebstoten in Deutschland zu erreichen.



Die neuesten Erkenntnisse und Best-Practice Ansätze werden von 55 Wissenschaftlern und Medizinern aus Deutschland, den Niederlanden und Israel vorgestellt. Live Stream für alle



Unter www.vision-zero-2020.de finden alle interessierten - ob medizinischer Laie oder Fach-Experte - alle weiteren Informationen zur Veranstaltung, darunter auch die Möglichkeit zur kostenfreien Anmeldung.



Kooperationspartner sind in diesem Jahr Charité Berlin, Uniklinik Köln, Klinikum der LMU München, Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ) Heidelberg, Nationale Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) Heidelberg, Deutsche Krebsgesellschaft (DKG), Arbeitsgemeinschaft deutscher Darmkrebszentren (addz), Aktionsbündnis Patientensicherheit, Berufsverband der Niedergelassenen Hämatologen und Onkologen (BNHO), Nationale Netzwerk genomische Medizin Lungenkrebs, Verein Vision Zero, Deutsche Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs, Verband forschender Pharma-Unternehmen (vfa), Nationale Dekade gegen Krebs und Felix Burda Stiftung. BILD begleitet das Symposium redaktionell und ist Gastgeber der Veranstaltung im Axel Springer Haus.

