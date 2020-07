Pressemitteilung BoxID: 807097 (FELIX BURDA STIFTUNG)

Abgesagt: Felix Burda Award 2020 fällt aus

"Der Felix Burda Award ist nicht nur eine Auszeichnung. Er ist ein Erlebnis."

Keine digitale Alternative. Der Felix Burda Award 2020 der eigentlich am 26.04. stattfinden sollte und dann Mitte März auf den 25.10.2020 verschoben wurde, fällt in diesem Jahr komplett aus. Grund ist die COVID-19-Virus - Pandemie in Deutschland und die daraus resultierenden Auflagen hinsichtlich Hygiene und Abstand. Networking nicht möglich.



Seit 2003 verleiht die Felix Burda Stiftung jährlich die Felix Burda Awards für herausragendes Engagement für die Prävention von Darmkrebs. In diesem Jahr sollte die glamouröse Verleihungs-Gala Ende April im Hotel Adlon Kempinski Berlin über die Bühne gehen. Aufgrund der sich Mitte März verschärfenden Pandemie-Situation in Deutschland, war der April-Termin keine Option mehr und die Stiftung verschob den Event auf Ende Oktober 2020 - in der Hoffnung, dass sich hier die Situation wieder etwas entspannt haben würde.



Diese Hoffnung hat sich nicht bewahrheitet.



Aber selbst wenn Berlin aktuell wieder Events zulässt, lassen die "Corona-Regelungen" – und hier insbesondere das Thema „Abstand“ – nicht den Felix Burda Award zu, der seit 17 Jahren seine Gäste begeistert.



"Die DNA unserer Preisverleihung basiert auf dem Networking zwischen unseren Gästen, den Nominierten und Preisträgern und der Würdigung deren Leistungen vor Publikum und Medien", gibt Kommunikationschef Carsten Frederik Buchert zu bedenken. "Das glamouröse Setting, der spannende Gäste-Mix, die amüsante Show und damit diese einzigartige, glanzvolle Würdigung für herausragendes Engagement gegen Darmkrebs – all das lässt sich nur live erleben. Der Felix Burda Award ist nicht nur eine Auszeichnung. Er ist ein Erlebnis. Vom prominent besetzten Red Carpet und der daraus resultierenden, medialen Awareness dieses Präventions-Awards ganz zu schweigen."



Die Felix Burda Stiftung hat sich daher auch gegen eine digitale Alternative entschieden.

Der Felix Burda Award 2020 fällt schlichtweg aus.



Für 2021 plant die Felix Burda Stiftung neu und hat aktuell Termine im April und Juni im Blick.

Dann auch erst werden die Nominierten diesen Jahres erfahren, ob sie gewonnen haben!





Der Felix Burda Award 2020 wäre präsentiert worden von BMW, mit freundlicher Unterstützung von Olympus, Siemens-Betriebskrankenkasse, Metabolic Balance, Norgine, My Life, Springer Medizin, den Magen-Darm-Ärzten, Netdoktor und BMW BKK.



Die Felix Burda Stiftung mit Sitz in München wurde 2001 von Dr. Christa Maar und Verleger Prof. Dr. Hubert Burda gegründet und trägt den Namen ihres 2001 an Darmkrebs verstorbenen Sohnes. Zu den bekannten Projekten der Stiftung zählen u.a. der bundesweite Darmkrebsmonat März sowie der Felix Burda Award, mit dem herausragendes Engagement im Bereich der Darmkrebsvorsorge geehrt wird. Mit smarten Event-Tools und Gadgets bringt die Stiftung die Darmkrebs-Prävention zu den Menschen: Das größte begehbare Darmmodell Europas fasziniert seine Besucher auf 20 Metern Länge und als Virtual Reality-Darm. Die APPzumARZT managed als Gesundheits-Butler alle gesetzlichen Präventionsleistungen für die ganze Familie und allein über 150.000 User pro Jahr testen online ihr persönliches Risiko mit dem Schnellcheck-Darmkrebs. Die Felix Burda Stiftung betreibt Websites und Social Media-Präsenzen und generiert mit jährlichen, konzertierten Werbe- und PR-Kampagnen eine starke deutschlandweite Awareness für die Prävention von Darmkrebs. Die Felix Burda Stiftung ist Mitglied im Nationalen Krebsplan der Bundesregierung und in der Nationalen Dekade gegen Krebs des Bundesministeriums für Forschung und Bildung. Sie engagiert sich im Kuratorium des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) und im wissenschaftlichen Beirat des Krebsinformationsdienstes.

