100 Prozent grün

21.02.19

Genuss, Convenience und Lifestyle, ohne dabei die Umwelt zu belasten: Das verspricht der revolutionär neue Kapselkaffee FEEL GOOD COFFEE. Kommunikationswirt und Social Media Experte Marcus Berthold gründete gemeinsam mit Peer Kirmse, Inhaber der Internetagentur Lupcom sowie Ingenieur und Kaffeeliebhaber Gregor Sander im Sommer 2018 das Start-up FEEL GOOD COFFEE aus dem Wunsch heraus, eine umweltfreundliche und nachhaltige Bio-Kapsel mit Bio-Kaffee auf den Markt zu bringen. In diesem Segment genießt das junge Unternehmen eine Alleinstellung. Mitgründer Marcus Berthold bringt die Idee hinter FEEL GOOD COFFEE auf den Punkt: „Menschen, die das Nespresso®* System mögen, guten Kaffee lieben, aber auch auf ihren ökologischen Fußabdruck achten“. Gregor Sander indes gilt als Meister seines Faches und versteht es, feinsten Bio-Kaffee in die Kapsel zu füllen ohne die Umwelt zu belasten. Zum Start werden drei verschiedene Kaffeesorten angeboten: Good Morning (Espresso), Feel Good (Espresso/Lungo) und Perfect Day (Lungo). Das sensorische Profil, bedingt durch die Faktoren Süße, Würze, Frucht, Milde und Röstung ist bei jedem der drei Sorten anders. Der zertifizierte Bio-Kaffee stammt von Plantagen in Peru, Honduras, Guatemala, Äthiopien, Sumatra, Indien, Kolumbien, Nicaragua und Brasilien. Privat- und Geschäftskunden kommen gleichermaßen auf den Kaffee Geschmack: seit Anfang 2019 stehen die Kapseln ab 0,39 Euro pro Stück via Direktvertrieb über www.feelgood-coffee.de zur Verfügung.



Kaffeegenuss mit gutem Gefühl und Gewissen



Das junge Unternehmen zeichnet sich durch nachhaltiges Denken aus und setzt auf Umweltschutz, Qualität und faire Bezahlung aller Personen der Wertschöpfungskette. Die Kapseln von Terracaps® bestehen aus nachwachsenden Rohstoffen ohne Plastik, Aluminium und Schadstoffen und tragen als eines von bislang wenigen Produkten das „OK Compost“-Siegel. Sie sind zudem zu 100 Prozent kompostierbar und biologisch abbaubar, können direkt in den Hauskompost oder Biomüll gegeben werden, und mit gutem Gewissen in den Restmüll. Der spezielle, patentierte Papierdeckel punktet außerdem mit seiner Sauerstoffdichtung. So können Geschmack und Aroma der erlesenen Röstungen bis zu 16 Monate ohne jeden Qualitätsverlust bewahrt werden. FEEL GOOD COFFEE wird CO2-neutral produziert, die Bestellungen klimafreundlich per DHL Green und mit Preisvorteilen bei größeren Abnahmemengen verschickt. Ein Produkt anzubieten, das die Umwelt schont, reicht den drei Gründern aber nicht aus, sie wollen gemeinsam mit der Community auch aktiv etwas für die Umwelt tun: Für jede verkaufte Kapsel geht ein Cent an 4ocean und weitere Projekte zum Schutz der Meere. Die Organisationen befreien die Weltmeere vom Plastikmüll. Zusätzlich zum Bio-Kaffee bietet FEEL GOOD COFFEE nun auch die erste und bisher einzige Edelstahlmaschine. Die in Schweden hergestellte Kapselmaschine passt zum Gesamtkonzept und macht auch unter dem Aspekt der Energieeffizienz Sinn. Der Erwerb der exklusiven Vertriebsrechte für den deutschsprachigen Markt war daher für Marcus Berthold eine logische Folge: „Wir wollen FEEL GOOD COFFEE in möglichst viele Privathaushalte bringen, die das Nespresso®* System verwenden. Aber auch in Konferenzräume, Büros und Hotelzimmer.“ Für Privat- und Geschäftskunden gibt es eine Reihe vorteilhafter Konditionen. Die Kapseln sind praktisch und ressourcenschonend in Kartons mit jeweils 100 oder 500 Kapseln verpackt. Sowohl der private Kaffeeliebhaber als auch Firmen können im Online-Shop schnell, einfach und kostengünstig FEEL GOOD COFFEE bestellen. Das Interessante liegt aber auch in der Einzigartigkeit der Kaffeeauswahl. Good Morning zeichnet sich durch sein samtiges Aroma aus 100-prozentigen Arabica-Bohnen aus, perfekt ausbalanciert, weich und rund. Lungo Perfect Day, mit Aromen von Pampelmuse, verführt mit einer fruchtig nussigen Note und herber Honigsüße. Der Ristretto Espresso Feelgood empfiehlt sich dem Kaffeekenner durch leichte Fruchtigkeit, sowie würzige und nachhaltig nussige Röstaromen. Neben diesen drei Sorten haben Unternehmen zudem die Möglichkeit, einen Kaffee Ihrer Wahl in die Kapseln abzufüllen. Die neuen Blends entstehen in Kooperation mit 750 Privatröstereien.



Die drei Start-up Unternehmer haben längst die Überzeugung gewonnen, dass „Lifestyle of Health and Sustainability keine Modeerscheinung mehr darstellt. Nachhaltiger Konsum ist der Öko-Nische längst entwachsen. Selbst im Luxussegment hat der Aspekt zunehmend Bedeutung: Privat- und Geschäftskunden erwarten heutzutage nachhaltige Lösungen.“



Für die Kommunikation in Deutschland, Österreich und der deutschsprachigen Schweiz vertraut FEEL GOOD COFFEE ab sofort auf die Agentur STROMBERGER PR. Die Münchner Tourismusspezialisten mit einem zweiten Büro in Hamburg verfügen über mehr als 10-jährige Branchenerfahrung und gelten als fachkundiger Ansprechpartner.

