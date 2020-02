Pressemitteilung BoxID: 788351 (FCR Immobilien AG)

FCR Immobilien AG erwirbt vollvermietetes Fachmarktzentrum in Landau a.d. Isar



Vollvermietetes Objekt verfügt über eine Verkaufsfläche von über 1.300 m²

Attraktiver Mikrostandort der Immobilie

Langfristige Mieter Dänisches Bettenlager und Deichmann

Weiterer dynamischer Ausbau des Immobilienportfolios





Die FCR Immobilien AG (“FCR”, ISIN DE000A1YC913) hat im Rahmen ihres dynamischen Wachstumskurses ein Fachmarktzentrum in Landau a.d. Isar, eine niederbayerische Stadt mit rund 14.000 Einwohnern, erworben. Über die Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart.



Das inmitten eines frequentierten Gewerbegebiets befindliche und gut erreichbare Fachmarktzentrum verfügt über eine Verkaufsfläche von über 1.300 m², die Grundstücksfläche umfasst rund 4.000 m². Die 1990 erbaute und in den Jahren 1999 und 2019 modernisierte Handelsimmobilie bietet für Kunden 120 PKW-Stellplätze. Langfristige Mieter sind mit Dänischem Bettenlager und Deichmann zwei führende Einzelhandels-Adressen. Mit über 950 Fachgeschäften in Deutschland ist das Dänische Bettenlager eines der führenden Handelsunternehmen für Matratzen in Europa. Deichmann ist mit über 40.000 Mitarbeitern in 26 Ländern aktiv und Marktführer im europäischen Schuhhandel.



Falk Raudies, Gründer und Vorstand der FCR Immobilien AG: „Mit Blick auf 2020 liegt unser klarer Fokus auf unser Kerngeschäft – und das sind renditestarke Handelsimmobilien an attraktiven Mikrostandorten in Deutschland. Der Kauf des Fachmarktzentrums in Landau a.d. Isar passt daher hervorragend in unser Portfolio. Unser Ziel ist es, unsere Position als einer der führenden Handelsimmobilien-Investoren in Deutschland weiter auszubauen.“

