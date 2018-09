Bodybuilding für die Lunge

Ganz frisch in Betrieb genommen sorgt ab sofort das neue Gradierwerk im Dampfbad des Camping-Resort Allweglehen für befreite Atemwege.



Es kann frei durchgeatmet werden. Mit einem kleinen Gradierwerk wurde jüngst der neueste Service in der Welt des Alpen Wellness auf der 5-Sterne Anlage in Berchtesgaden installiert. Über die Befüllung aus Latschenkiefer rieselt die Berchtesgadener Sole, welche besonders angenehm und wohltuend bei allgemeinen oder asthmatisch bedingten Atemproblemen wirkt. Jedoch ebenso für das allgemeine Wohlbefinden können die Besucher hier die mit Salz angereichte Luft inhalieren und damit Gutes für ihre Lunge tun. Ab 01. Oktober werden zudem in Zusammenarbeit mit dem eigenen Masseur spezielle Lungentrainings generell oder in besonderer Vorbereitung auf den Besuch des Gradierwerkes angeboten.



So zum Beispiel auch im Rahmen der herbstlichen „Murmeltier“-Aufenthalts-Angebote für Chalet, Camping-Fass, Wood-Lodges oder



im eigenen Campingdomizil im Zeitraum vom 01. November bis 20. Dezember inklusive Massage, täglich Sauna und Thermalpool, Atem- und Wassergymnastik und 10 Prozent Rabatt auf das Solarium. Zusätzlich buchbare Leistungen wie Frühstücksbuffet, Kosmetik, Fußpflege, Sugaring, Nagelmodelage, Massage etc. können ergänzt werden.



Bergbahn-Erlebnis

Jennerbahn am Königssee im ersten Teilschritt neu eröffnet



Nahezu geräuschlos kann man unweit von Camping-Resort Allweglehen seit dem 04. August 2018 in der topmodernen und ganz neu gebauten 10er Kabinenbahn bis zur Mittelstation auf den Jenner, dem Lieblingsberg am Königssee, schweben. Nach 65 treuen Dienstjahren mussten die infrastrukturellen Voraussetzungen an die heutigen Ansprüche angepasst und ein nachhaltiger sowie barrierefreier Betrieb ermöglicht werden. So können fortan in den Kabinen Kinderwagen, Kraxn, Rucksack, Rollstuhl, Gehilfen und Fahrrad transportiert werden. Außerdem gibt es neben Rampen und Aufzügen statt Treppen im Winter eine eigene Zustiegsspur für Monoskifahrer ebenso wie dauerhaft eine Spezialkabine für Drachenflieger, die „ohne Kurzpacken“ ihre fünf Meter langen Geräte problemlos auf den Jenner bekommen. Oben angekommen wartet das Restaurant „Halbzeit“ mit Sonnenterrasse im „jugendlichen, leichten, frischen“ Stil mit ca. 70 Innen- und Außenplätzen und entsprechendem Speiseangebot.



Ab hier auf 1200 Meter Höhe eröffnen sich zahlreiche Wandermöglichkeiten unterschiedlichen Schwierigkeitsgrades in den Nationalpark Berchtesgaden sowie im Winter variantenreiche Skipisten und NEU das Familienparadies an der Mittelstation.



Die weitere Ausbaustufe der Bahn bis ganz oben auf den Jenner und der Jenneralm mit ausgesuchten Speisen sowie der weitere Ausbau von diversen Liftanlagen ist für 2019/20 in Planung.



Oldies in Berchtesgaden

Motorsportliche Zeitreise



Back to he Sixties: Vom 28. bis 30.09.2018 erklimmen historische Rennmaschinen beim internationalen Edelweiss-Bergpreis Berchtesgaden die Höhen der legendären Roßfeldring Panoramastraße.



Vor der grandiosen Kulisse der Berchtesgadener Alpen geht es an diesen Tagen auf eine nostalgische Zeitreise in die 60er Jahre mit ihren unvergesslichen Europameisterschafts-Bergläufen am Roßfeld, eine einmalige Bühne für die faszinierenden Sport-, Touren-, Renn-, und Formelwagen aus jener Zeit und gleichzeitig ein Augen- und Ohrenschmaus für die Zuschauer. Ebenso eine historische Tankstelle und im Fahrerlager die Zeitzeugen an Servicefahrzeugen, Renntransportern und Einsatzfahrzeugen. Für diese Veranstaltung werden die Schatztruhen der Deutschen Automobilbauer und Sammler weit geöffnet und wertvolle Juwelen nach Berchtesgaden gebracht. Mit von der Partie sind ebenfalls viele ehemalige Rennfahrer wie Walter Röhrl und Christian Geistdörfer, Eberhard Mahle, Harald Demuth und andere, weiterhin Sprecher und Funktionäre, Besucher in passender Bekleidung und ihren eigenen Oldtimern sowie historische Busse, welche die einzelnen Stationen an der Strecke und das Fahrerlager anfahren. Sie tragen das i-Tüpfelchen zur beeindruckenden Gesamtatmosphäre bei.



Pro Tag starten drei Demonstrationsfahrten. Das Programm und Informationen zum Kartenvorverkauf sind unter www.rossfeldrennen.de zu finden.



Die beste Einladung also für alle, die einfach nur zum Staunen und Schwelgen anreisen wollen oder selbst noch Schätzchen aus vergangenen Zeiten in der Garage schlummern haben, ebenso wie historische Campinggefährte. Sie sind auf Camping-Resort Allweglehen herzlich willkommen, der aufgrund seines langjährigen Bestehens seit Anfang der 1960er Jahre ja auch schon so etlich vorzeitliches Vehicel gesehen hat.



Zudem kommt der Reinerlös der Veranstaltung behinderten Menschen im Berchtesgadener Land zugute. Motorenspektakel für ein leichteres und schöneres Leben. Ein lohnender Ansporn.

