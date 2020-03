Pressemitteilung BoxID: 789376 (Fachverband Sanitär-Heizung-Klimatechnik Bayern)

IFH/Intherm findet wie geplant Ende April 2020 in Nürnberg statt

Wie die ideellen Trägerverbände der IFH/Intherm, SHK Baden-Württemberg und Bayern, auf Anfrage mitteilten, findet die IFH/Intherm vom 21. bis 24.4.2020 wie angekündigt in Nürnberg statt. Zwar sei das Umfeld nach Absage mehrerer, hauptsächlich internationaler Messen, auch für die IFH/Intherm schwierig. Dennoch rechne man, laut Aus-sage des Hauptgeschäftsführers des Fachverbandes SHK Bayern, Dr. Wolf-gang Schwarz, mit der geplanten Durchführung der IFH/Intherm Ende April: „Bis dahin werden die durchführende Messegesellschaft GHM – Gesellschaft für Handwerksmessen, und die ideellen Trägerverbände alles dafür tun, ein Umfeld zu schaffen, welches dem Wohlergehen der Besucherinnen und Be-sucher sowie aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Aussteller in ange-messener Art und Weise Rechnung trägt.“ Zusätzlich rechne man damit, dass die objektive sowie die subjektiv wahrgenommene und vielfach irratio-nal überhöhte Bedrohungslage, mit steigenden Außentemperaturen im bis dahin einsetzenden Frühling stark nachlassen werde. „Wir freuen uns auf eine gute und erfolgreiche IFH/Intherm, die als Kommunikationsplattform ihrer bedeutenden Rolle in der deutschen SHK Branche wieder gerecht wer-den wird. Es wird viel interessanten Gesprächsstoff geben – fachlichen und weit darüber hinaus. Lassen Sie sich das nicht entgehen! Wir freuen uns auf Sie!“, so Dr. Schwarz.

