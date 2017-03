Tag der offenen Tür am Campus Jülich: Das Programm steht fest

Gibt es an der FH Aachen Duale Studiengänge? Welche Dualen Studiengänge kann man an der FH Aachen studieren? Was ist Scientific Programming? Was ist das PLUS bei Elektrotechnik-PLUS? Während des Tages der offenen Tür auf dem Campus Jülich am Samstag, 1. April 2017, von 11 bis 16 Uhr, versuchen zahlreiche Referentinnen und Referenten darauf Antwort zu geben.



Neben den Vorträgen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der drei Fachbereiche des Campus Jülich sowie externer Partner erhalten Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, Labore und Institute kennenzulernen. Dabei stehen die Professorinnen und Professoren sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fachbereiche „Chemie und Biotechnologie“, „Medizintechnik und Technomathematik“ sowie „Energietechnik“ Rede und Antwort. Workshops geben einen Einblick in die anwendungsorientierten Inhalte der Studiengänge an der FH Aachen.



Im Rahmen des erstmalig von der FH Aachen veranstalteten „Tag des Dualen Studiums“ sind Schülerinnen und Schüler am selben Tag dazu eingeladen, ins Auditorium des Campus Jülich zu kommen. Dort erwarten sie Unternehmen, mit denen die FH Aachen beim Duale Studium kooperiert. Erste Gespräche ermöglichen den Kontakt zu potenziellen Ausbildungsunternehmen, die von ihren Erfahrungen berichten.



Das Programm am Tag der offenen Tür am Campus Jülich finden Sie auf der Campus-Webseite unter:



www.fh-aachen.de/hochschule/campus-juelich

