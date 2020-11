.



Made in Potsdam

Ein Kunstspaziergang

13.–24.01.2020



Jetzt warm anziehen… Das Festival Made in Potsdam bespielt dieses Jahr Innen- und Außenräume. Die fabrik Potsdam und der Kunstraum stellen wie jedes Jahr Produktionen und Werke von Künstler*innen vor, die mit Potsdam und der Region Brandenburg verbunden sind, die hier leben, arbeiten oder für kurze Zeit als Artists-in-residence zu Gast waren. Das Besondere in diesem Jahr: Die Werke und die Präsentationsformen sind zum großen Teil als Spaziergang erlebbar – Filme auf Billboards, Ausstellungen im Innen- und Außenraum, Projektionen auf Gebäuden und Objekten.



KOMBINAT präsentiert in der filmischen Installation Kunstpause auf Monitoren acht leere Theater der Stadt Potsdam. Die unterschiedlichen Theater- und Konzerträume werden gezeigt, so leer und geheimnisvoll wie sie eben gerade sind. In diesen Räumen werden diejenigen sichtbar, die sonst meist im Hintergrund agieren.



Die Künstlergemeinschaft Alleestraße 10 / Potsdam stellt im Kunstraum Malerei und Siebdruckwerke von Jeanette Niebelschütz, Kim Konrad, Anne-Katrin Fermann und Uwe Westendorf vor.



Sabine Zahl & Andrea Keiz zeigen eine Dokumentation der Stadtraum-Performance Fremdgehen, die im Rahmen der Tanztage 2020 stattgefunden hat.



Oscar Loeser, Martine Pisani & Theo Kooijman präsentieren eine Filminstallation zu ihren Projekten As Far As The Eye Can Hear und On sape les modèles dominants.



Maren Strack setzt in ihrer Installation die Bewegung von Objekten in den Mittelpunkt.



Körperdrucke entstanden im Rahmen von Yasmeen Godders Lockdown-Projekts I’m Here werden draußen präsentiert.



Das Erleben des Programms ist kostenlos und frei zugänglich. Das Team von Made in Potsdam und ausgewählte Künstler*innen bieten zusätzlich persönliche Führungen in Mini-Gruppen an, um einen besonderen Einblick in die Werke zu erhalten.







www.madeinpotsdam.de

