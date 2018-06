KlimaExpo.NRW qualifiziert weiteres Projekt des Virtuellen Instituts

Den Herausforderungen der Energiewende wissenschaftlich begegnen – dafür steht das Virtuelle Institut „Transformation Energiewende – NRW“. Mit seinen Projekten leistet das Institut einen wichtigen Beitrag für eine gelingende Energiewende, wofür es bereits zweimal von der KlimaExpo.NRW geehrt wurde. Mit dem Projekt „Transformation industrieller Infrastrukturen“ (TII) konnte sich nun schon das dritte Projekt für die landesweite Leistungsschau qualifizieren. Es analysiert die Chancen der Energiewende für den Strukturwandel in NRW und leistet damit einen wichtigen Forschungsbeitrag zur Energiewende. Dr. Michael Walther, Teamleiter Projektmanagement der KlimaExpo.NRW überreichte die offizielle Urkunde an Prof. Dr. Manfred Fischedick, Vizepräsident des Wuppertal Instituts.



Das Virtuelle Institut „Transformation Energiewende – NRW“ ist ein Verbund von derzeit zehn wissenschaftlichen Einrichtungen, die inter- und transdisziplinär die Energiewende in Nordrhein-Westfalen erforschen. Es wird durch das Kulturwissenschaftliche Institut Essen (KWI) und das Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie koordiniert. Neben den Forschungsprojekten „Mentalitäten und Verhaltensmustern“ und „Governance und Partizipation“, die seit 2017 Teil der KlimaExpo.NRW sind, ist „Transformation industrieller Infrastrukturen“ nun das dritte Projekt, das sich von wissenschaftlicher Seite mit den Herausforderungen der Energiewende beschäftigt. TII setzt sich damit auseinander, welche Auswirkungen die Energiewende auf die Wirtschaftsstruktur in NRW hat. Weitere Fragestellungen beschäftigen sich mit dem zunehmend dezentralisierten Energiesystem. „Ich freue mich sehr, dass wir ein weiteres Projekt des Virtuellen Instituts in unsere Leistungsschau aufnehmen konnten. Hier wird deutlich, wie starke Forschungsleistung einen Einfluss auf die Energiewende nimmt und der Klimaschutz im Land so voran gebracht wird“, begründete Dr. Michael Walther die Entscheidung zur Aufnahme. Die KlimaExpo.NRW präsentiert bis 2022 in 1.000 Schritten innovative und spannende Projekte aus NRW zum Thema Klimaschutz in einer dezentralen Leistungsschau. TII ist der 298. Schritt.



Kooperationen stärken



Im Rahmen der Forschungen stellte das Team fest, dass der Wirtschaftsfaktor Energie in NRW wichtiger ist als in anderen Bundesländern. Jedoch sind die Wettschöpfungseffekte durch die Energiewende in Deutschlands bevölkerungsreichstem Bundesland in Relation zur Wirtschaftskraft noch unterdurchschnittlich. In fallbezogenen Analysen wurden besonders betroffene Branchen und unterschiedliche Regionen untersucht. Diese dienen dazu, das Verständnis über Verlauf und Erfolgsfaktoren für gelungene Transformationsprozesse zu erhöhen und diese bewerten zu können. Kooperationen zwischen Unternehmen verschiedener Branchen (vorzugsweise auf regionaler Ebene) stellen – so das Ergebnis – ein großes, noch nicht ausgeschöpftes Potenzial dar.



„Wir wollen Industrieunternehmen und kleine Unternehmen oder private Haushalte darin bestärken Kooperationen einzugehen und Innovationspotenziale zu nutzen. So können energetische und ökonomische Synergieeffekte erzielt werden, die dem Klima zu Gute kommen – auch über Branchengrenzen hinweg. Mit unserer Abschlusspublikation zeigen wir Politik und Wirtschaft Handlungsempfehlungen auf“, ergänzte Prof. Dr. Fischedick.



Über die KlimaExpo.NRW



Die KlimaExpo.NRW ist eine landesweite Initiative, um Energiewende, Klimaschutz und die notwen-dige Anpassung an die Folgen des Klimawandels als Schubkräfte einer nachhaltigen Entwicklung für Wirtschaft und Gesellschaft nutzbar zu machen. Ziel der Landesgesellschaft ist es, erfolgreiche Pro-jekte in innovativen Formaten einem breiten Publikum bis hin zur internationalen Ebene zu präsen-tieren und zusätzliches Engagement für den Klimaschutz zu initiieren. Die KlimaExpo.NRW soll das technologische und wirtschaftliche Potenzial Nordrhein-Westfalens in diesem Bereich präsentieren. Sie ist zugleich Leistungsschau und Ideenlabor für den Standort NRW und das nicht nur an einem Ort und an einem Tag, sondern landesweit und das bis 2022. 2017 findet die Zwischenpräsentation der KlimaExpo.NRW in ganz NRW statt. Dieses Vorhaben wurde aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) gefördert.



Über das Kulturwissenschaftliche Institut Essen (KWI)



Das Kulturwissenschaftliche Institut Essen (KWI) ist das Forschungskolleg der Universitätsallianz Ruhr (UAR), zu der sich die Ruhr-Universität Bochum, die TU Dortmund und die Universität Duisburg-Essen zusammengeschlossen haben. Seine Aufgabe ist die Förderung hervorragender interdisziplinärer For-schung in den Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften mit regionalen, nationalen und internatio-nalen Partnern. Das KWI erforscht die Grundlagen der modernen Kultur praxisnah und mit Blick auf aktuelle relevante gesellschaftliche Fragen. Derzeit stehen die Themenfelder Kulturen des Europäi-schen, kulturelle Vielfalt der Weltgesellschaft, Bürgerbeteiligung und kulturelle Aspekte des Klima-wandels im Mittelpunkt. Mit seinen Veranstaltungen sucht das KWI den Dialog mit einer breiteren Öffentlichkeit, es unterhält enge Partnerschaften mit Kultureinrichtungen und Medien. Mehr über das das Kulturwissenschaftliche Institut Essen (KWI) finden Sie unter www.kulturwissen-schaften.de

