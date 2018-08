FOND OF bietet Klimaschutz zum Tragen

Nachhaltigkeit fängt bei FOND OF bereits beim Produktdesign an: Für die Herstellung seiner hochwertigen Produkte nutzt der Kölner Taschen- und Rucksackhersteller recycelte PET-Flaschen. Allein bis Mitte 2017 konnten damit rund 1,1 Millionen Liter Öl und über 210.000 Kubikmeter Wasser eingespart werden – und somit über 4.500 Tonnen CO2. Auch für den eigenen betrieblichen Klimaschutz hat FOND OF klare Ziele. Dafür nahm die KlimaExpo.NRW das Unternehmen jetzt in die landesweite Leistungsschau für den Klimaschutz auf.



Das 2010 gegründete Unternehmen vertreibt unter der Dachmarke „FOND OF“ aktuell sieben Eigenmarken – darunter den ergonomischen Schulrucksack ergobag, die Kindergartenrucksäcke Affenzahn oder die Lifestylemarke pinqponq. Trotz des schnellen Wachstums hat FOND OF stets seine ökologische und soziale Verantwortung im Blick. „Seinen CO2-Fußabdruck möglichst gering zu halten, gehört zum Selbstverständnis unternehmerisch verantwortlichen Handelns bei FOND OF. Das ganzheitliche Engagement ist wahrlich vorbildlich und ich freue mich daher, die Leistungen mit der Aufnahme in unsere Leistungsschau zu würdigen“, sagte Dr. Heinrich Dornbusch beim Überreichen der offiziellen Urkunde an Geschäftsführer Dirk Schülgen und das FOND OF-Nachhaltigkeitsteam. Als Initiative der Landesregierung präsentiert die KlimaExpo.NRW innovative und spannende Projekte aus NRW zum Thema Klimaschutz. Schritt für Schritt entsteht so eine stetig wachsende dezentrale Leistungsschau für Nordrhein-Westfalen. FOND OF ist der 295. von 1.000 Schritten und wurde für seine Klimaschutzziele als Schrittmacher in die KlimaExpo.NRW aufgenommen. Über sein Schrittmacherprogramm bietet die Landesinitiative Unternehmen und Organisationen ein Schaufenster, um ihren eigenen Klimaschutzbeitrag öffentlich darzustellen.



Die gesamte Lieferkette fest im Blick



Zur Sicherung seiner ökologischen Standards arbeitet FOND OF nach dem bluesign-System. Ziel ist es, die Umweltbelastung des gesamten Produktionsprozesses zu minimieren. Dazu wird nicht erst das Endprodukt überprüft, sondern alle beim Fertigungsprozess eingesetzten Rohstoffe und Chemikalien sowie deren CO2-Emissionen betrachtet. Bis Ende 2019 möchte FOND OF die ersten beiden bluesign-zertifizierten Produkte anbieten, sowie 100 Prozent der Stoffe und 20 Prozent der Komponenten von bluesign-zertifizierten Partnern beziehen. Bis 2019 soll zudem das handelsübliche PFC mit seiner wasserabweisenden Wirkung durch eine umweltfreundlichere Substanz ersetzt werden. Gefertigt werden die Produkte in Asien unter klaren Vorgaben für soziale und ökologische Kriterien, die in einem umfassenden Code of Conduct festgelegt sind. Das Unternehmen ist dabei Mitglied der „Fair Wear Foundation“, die sich für bessere Arbeitsbedingungen in der Kleidungs- und Textilbranche einsetzt. Der Transport der Waren erfolgt in der Regel nicht mit dem Flugzeug, sondern klimafreundlicher mit dem Schiff.



Klimaschutz auch vor Ort



Auch innerbetrieblich arbeitet das Unternehmen an seiner CO2-Bilanz: Die Kölner Zentrale nutzt seit 2016 Ökostrom. So konnte der CO2-Verbrauch vor Ort pro Mitarbeiter reduziert werden. Als klimafreundliche Mobilitätsoption biete FOND OF den Mitarbeitern ein Dienstfahrrad zum Ausleihen an. Nachhaltigkeit spielt außerdem beim Neubauprojekt der Firmenzentrale „The Ship“ eine große Rolle. Das Gebäude erfüllt hohe energetische Standards und wird nach DGNB-Gold (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) zertifiziert. Durch digitale Lösungen werden hierbei beträchtliche Einsparungen im Bereich Stromverbrauch erzielt werden können – unter anderem durch ein automatisiertes Beleuchtungs- und Heiz-/Klima-System.

Expo Fortschrittsmotor Klimaschutz GmbH

Die KlimaExpo.NRW ist eine landesweite Initiative, um Energiewende, Klimaschutz und die notwendige Anpassung an die Folgen des Klimawandels als Schubkräfte einer nachhaltigen Entwicklung für Wirt-schaft und Gesellschaft nutzbar zu machen. Ziel der Landesgesellschaft ist es, erfolgreiche Projekte in innovativen Formaten einem breiten Publikum bis hin zur internationalen Ebene zu präsentieren und zusätzliches Engagement für den Klimaschutz zu initiieren. Die KlimaExpo.NRW soll das technologische und wirtschaftliche Potenzial Nordrhein-Westfalens in diesem Bereich präsentieren. Sie ist zugleich Leistungsschau und Ideenlabor für den Standort NRW und das nicht nur an einem Ort und an einem Tag, sondern landesweit und das bis 2022. Seit 2017 wird die KlimaExpo.NRW im Rahmen ihrer Zwi-schenpräsentation zudem zur Mitmach-Expo für alle Bürgerinnen und Bürger aus NRW. Dieses Vorha-ben wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) gefördert.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren