Free-From- und Functional-Food-Messe in Barcelona erfolgreich gestartet

Am gestrigen Donnerstag, dem 8. Juni 2017, starteten in Barcelona die „Free From Functional Food Expo“ (FFFF) und die „Free From Functional Food Ingredients“ (FFFFI). Die zweitägige „Frei-von-Messe“ findet dieses Jahr zum fünften Mal in Folge statt. Sie ist eine wichtige europäische Branchenplattform, um Networking zu betreiben und Innovationen zu entdecken. Zu den Besuchern gehören Entscheidungsträger und Einkäufer aus dem Lebensmitteleinzelhandel, dem Reformhausund Naturkostbereich, der Gastronomie, dem Außer-Haus-Markt, Lebensmitteltechniker, Verantwortliche in Forschungs- und Entwicklungsabteilungen und die entsprechenden Einkaufsleiter. Hersteller von Free-From- und Functional-Food-Produkten sowie -Inhaltsstoffen präsentieren ihre Artikel. Seit der ersten Veranstaltung 2013 können die Organisatoren stetig steigende Aussteller- und Besucherzahlen verbuchen.



Der Erfolgskurs der letzten Jahre reißt nicht ab. Insgesamt stellten mehr als 250 Unternehmen aus ganz Europa in Barcelona aus. Auch für die Besucherzahlen stehen die Prognosen gut. Der Veranstalter rechnet mit mehr als 4.000 Brancheninteressierten. Das ist ein Plus von zehn Prozent im Vergleich zum vergangenen Jahr. „Frei von und funktionelle Lebensmittel treffen aktuelle Verbraucherwünsche. Der Markt wächst. Jedes Jahr kommen mehr Fachleute zu unserer Messe“, erklärt Ronald Holman von Expo Business Communications B.V. Das liegt nicht zuletzt daran, dass nicht nur Verbraucher mit Intoleranz zu den Alternativen greifen. Ein gesunder Lebensstil gehört zum aktuellen Zeitgeist. Viele Konsumenten verbinden damit auch den Verzicht auf bestimmte Inhaltsstoffe. Darüber hinaus wünschen sie sich Produkte mit möglichst vielen Zusatznutzen – etwa Proteinriegel, die gleichzeitig glutenfrei und vegan sind. Deshalb ist der Functional Food-Bereich dieses Jahr zum ersten Mal komplett in die Kombimesse integriert. „Die Sortimente Free From Food und Functional Food stehen nicht nur im Supermarktregal direkt nebeneinander, sie verschmelzen immer mehr“, so Holmann.



Attraktives Rahmenprogramm

Besonders die Suche nach Innovationen lockt viele Besucher auf die FFFF und die FFFFI. Die Organisatoren bieten deshalb jeweils am Vor- und am Nachmittag „Innovationstouren“ an: eine mit dem Fokus „Free From Food“, die andere zum Thema „Functional Food“. Interessant sind auch die Vorträge der begleitenden Fachkonferenz. Namhafte Referenten wie David Jago von Mintel, der weltweit führenden Agentur für Market Intelligence, oder Merel Roes von Royal DSM, einem niederländischen Hersteller für Nahrungsergänzungsmittel und Inhaltsstoffe, informieren dort zu aktuellen Entwicklungen. Ein eigener Block dreht sich um laktosefreie Ernährung. Dieser wird von ADILAC und AILI, dem spanischen und dem italienischen Laktoseintoleranz-Verband, gesponsert. Xavier Cross von AECOC mit Sitz in Barcelona, einem der größten spanischen Wirtschaftsverbände, eröffnete die Reihe mit seiner Präsentation zum Thema „Einkaufsverhalten der Laktosefrei-Käufer“.



Die umfassende Kombimesse für den gesamten Sektor:

Free From Functional Food Expo & Free From Functional Food Ingredients



Die Messe und Konferenz "Free From Functional Food Expo" finden zusammen mit der "Free From Functional Food Ingredients" am 8. und 9. Juni 2017 auf dem Messegelände in Barcelona statt. Die Veranstaltung wurde von führenden Free-From-Lieferanten, bedeutenden Großhändlern und Herstellern sowie führenden Produzenten der Ingredients-Industrie ins Leben gerufen. Zielgruppen sind Entscheidungsträger und Einkäufer aus dem Lebensmitteleinzelhandel, dem Reformhaus- und Naturkostbereich, der Gastronomie, dem Außer-Haus- Markt, Lebensmitteltechniker, Verantwortliche in Forschungs- und Entwicklungsabteilungen und die entsprechenden Einkaufsleiter. Die Messe bildet eine Plattform für geschäftliche Zusammenarbeit, Netzwerkarbeit und Auseinandersetzung mit marktrelevanten Themen.



Öffnungszeiten: 8. und 9. Juni 2017, 10.00 bis 17.00 Uhr



Eintrittspreise und Registrierung: www.freefromfoodexpo.com

(Bei Vorab-Registrierung oder gegen Vorlage des Presseausweises bei der Registrierung am Eingang ist der Eintritt gratis, ohne vorherige Registrierung kostet das Ticket 55,00 Euro.)



Informationen zum Fachkongress: www.freefromfoodexpo.com/conference-program/



Informationen zur FFFFI: www.freefromfoodingredients.com



Informationen zur FFE: www.functionalfoodexpo.com













