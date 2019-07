Pressemitteilung BoxID: 760247 (EVOC Sports GmbH)

EVOC: Die Sportrucksack-Marke für Fotografen und Filmer

Die EVOC PHOTO-Kollektion setzt neue Qualitäts- und Komfort-Maßstäbe

Fotorucksack ist nicht gleich Fotorucksack – das haben die zwei sportaffinen Gründer von EVOC (www.evocsports.com) auf ihren vielen Reisen rund um den Globus festgestellt. Passende Rucksäcke und Taschen zu finden, die ihren Ansprüchen an Qualität, Strapazierfähigkeit, Tragekomfort und Sicherheit genügten, gestaltete sich schwierig. So entschieden sie sich, eigenes Equipment zu entwickeln. Zusammen mit renommierten Sportfotografen und Filmemachern hat der Weltmarktführer für Sportrucksäcke mit Schutzfunktion die EVOC PHOTO-Kollektion entwickelt, die neue Maßstäbe für Sport- und Outdoorfotografen setzt. Der EVOC Fotorucksack CP 35l ist das Kernstück der hochfunktionalen Kollektion. Er verfügt u. a. über ein ultimatives NEUTRALITE SYSTEM für perfekten Tragekomfort. Neu im Sortiment: Der handgepäcktaugliche Rollkoffer CT 40l, der ab sofort für 400,-- Euro (UVP) im Handel erhältlich ist.



EVOC – ein Qualitätsversprechen



Bei EVOC dreht sich alles ums Reisen – in den letzten 20 Jahren haben die zwei Gründer über 50 Reiseziele in Angriff genommen. Mit Skiern, dem Snowboard oder Mountainbike entlegene Abfahrten erobern, ist ihr Leben. Neben persönlichen Dingen durfte natürlich die Kamera im Gepäck nicht fehlen. Passende Taschen und Rucksäcke zu finden, die höchstmöglichen Tragekomfort bieten, die Kameraausrüstung perfekt schützt und darüber hinaus robust und wetterfest sind, gab es aus ihrer Sicht nicht. 2008 entwickelte Holger Feist zusammen mit Bernd Stucke die erste Kollektion an Sportrucksäcken und -taschen, die im Laufe der Jahre kontinuierlich optimiert und erweitert wurde.



Die Materialien sucht EVOC gezielt nach seinen Anforderungen aus bzw. lässt sie für sich entwickeln – geringes Gewicht verbunden mit optimalen Produkteigenschaften sind Grundvoraussetzungen. „Bevor ein Produkt im Markt eingeführt wird, wird es von uns persönlich auf Herz und Nieren getestet. Nur die Liebe zum Detail und die Kompromisslosigkeit bei Design, Qualität, Funktionalität und Strapazierfähigkeit haben uns zum Weltmarktführer für Sportrucksäcke mit Schutzfunktion gemacht“, sagt Bernd Stucke, Geschäftsführer der EVOC Sports GmbH.



EVOC PHOTO-Kollektion – entwickelt mit professionellen Fotografen



Auf ihren Reisen wurden die ehemaligen Profisportler regelmäßig von renommierten Fotografen und Filmemachern begleitet. Lange Wege mit schwerer Ausrüstung zur Location, steile Aufstiege oder anspruchsvolle Abfahrten auf der Jagd nach dem perfekten Foto sind keine Seltenheit für einen Sportfotografen. Sie werden dabei immer körperlich bis zum Limit gefordert. Ein hochfunktionaler, zuverlässiger, leichter Kamerarucksack, der den Rücken entlastet, das hochwertige Equipment schützt, genug intelligenten Stauraum bietet und jeder anspruchsvollen Situation gewachsen ist, ist existenziell. „Querdenken gehört zu unserer DNA. Wir haben daher zusammen mit Sportfotografen alles in Frage gestellt und neue Wege im Bezug auf Tragekomfort, Schutz und Sicherheit bei der Entwicklung der EVOC PHOTO-Kollektion beschritten“, betont Bernd Stucke. Jede Fototasche ist auf ultimative Mobilität, Haltbarkeit und Komfort ausgelegt.



Fotorucksack EVOC CP 35l – mit Features, die ihresgleichen suchen



Das Kernstück der hochfunktionalen EVOC PHOTO-Kollektion ist der Fotorucksack CP 35l. Ob Kamera oder Drohne – in dem praktischen Rucksack ist die hochwertige Foto- bzw. Filmausrüstung selbst bei sportlichen Einsätzen sicher verstaut. Für Fotorucksäcke mit hoher Ladekapazität, wie z. B. dem CP 35l, hat EVOC ein NEUTRALITE SYSTEM entwickelt, bei dem über einen längeren Zeitraum hinweg, schweres Equipment bewegungsneutral und möglichst komfortabel transportiert werden kann. Die Rückenanpassung und Lastenübertragung erfolgt über ein formbares Stabilisierungselement im Innenraum, das alle Gewichtseinflüsse über segmentierte und strategisch positionierte Polsterelemente auf einen breiten, stark gepolsterten Hüftgurt überträgt. So kann das Gewicht am Körperschwerpunkt möglichst neutral aufgenommen werden.



Besonders breite, gut gepolsterte und ergonomisch geformte Schultergurte mit tiefem Nackenausschnitt halten den Rucksack jederzeit in Position und verhindern ein Verrutschen. Sinnvolle Aussparungen und Luftkanäle sorgen gleichzeitig für eine optimale Luftzirkulation im gesamten Rückenbereich. Bei den Hüftgurten kommt AIROFLEX, ein extrem stabiles Gewebe, das sowohl luftdurchlässig als auch flexibel ist, zum Einsatz. Es sorgt für optimale Lastübertragung auf die Hüfte bei gleichzeitig maximaler Belüftung. Ein verstärkter Boden mit Gummifüßen sowie ein solider Tragegriff vereinfachen die Handhabung in anspruchsvollem Terrain. Integrierte Regenhülle, ausreichend Fächer für persönliche Dinge und eine 3 l-Trinkblase sind bei dem Fotorucksack CP 35l genau selbstverständlich wie Gurtsysteme für Snowboard, Skier oder Stativ.



Neu: EVOC CT 40l - der handgepäcktaugliche Rollkoffer



Ob Fotoshooting on Location oder Fotoreise – mit dem neuen leichten Rollkoffer EVOC CT 40l ist das Foto- und Filmequipment bzw. die Drohne gut für jede Nah- oder Fernreise geschützt. Dank seiner kompakten Maße von 55 x 38 x 21 cm (H x B x T) kann er als Handgepäck mit an Bord. Der Innenraum ist variabel mit gepolsterten Trennelementen einteilbar und bietet zu jeder Zeit durch den komplett umklappbaren Kofferdeckel den notwendigen Überblick bzw. Schnellzugriff auf das Equipment. Darüber hinaus verfügt er über ein Laptop- und Organizer-Fach sowie ein extrabreites, stabiles Kugellager-Fahrwerk mit leichten Skate-Rollen, was ein einfaches Bewegen des Koffers auch bei voller Auslastung gewährleistet. Ein stabil gegossener Boden und gepolsterte Seitenwände bieten den notwendigen Schutz, wenn es mal etwas holprig beim Transport zugeht. Der EVOC CT 40l ist in schwarz für 400,-- Euro (UVP) im Handel erhältlich.



Fotorucksack EVOC CP 35l



Obermaterial: Nylon 420D



Features:



- Kamerafach 41 x 33,5 x 17,5 cm (H x B x T)



- Innenraum variabel mit gepolsterten Trennelementen einteilbar



- Verwendbar für professionelles Fotoequipment und Drohne



- Kompatibel mit EVOC CB 6l Kamerablock im Nebenfach



- Hüftgurt: Längenverstellbar von 80 – 125 cm



- inkl. Regenhülle und div. Fächern für pers. Dinge und eine 3 l-Trinkblase



- Gurtsystem für Eisäxte, Skier, Snowboard oder Stativ



- verstärkter Boden mit Gummifüßen und solidem Tragegriff



- wasserabweisend und handgepäcktauglich



Fassungsvolumen: 35 Liter



Außenmaße: 55 x 34 x 19 cm (H x B x T)



Gewicht: 2580 g



Farbe: Schwarz



Preis: 350,-- Euro (UVP)



Rollkoffer EVOC CT 40l



Obermaterial: Nylon 420D



Features:



- Kamerafach 47 x 36 x 16 cm (H x B x T)



- Innenraum variabel mit gepolsterten Trennelementen einteilbar



- komplett umklappbarer Kofferdeckel



- stabiles Kugellager-Fahrwerk aus leichten Skate-Rollen



- gegossener Boden und gepolsterte Seitenwände



- inkl. Laptop- und Organizer-Fach



- wasserabweisend und handgepäcktauglich



Fassungsvolumen: 40 Liter



Außenmaße: 55 x 38 x 21 cm (H x B x T)



Gewicht: 3350 g



Farbe: Schwarz



Preis: 400,-- Euro (UVP)

