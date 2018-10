1. Circusspektakel Ludwigsburg: ganz im Zeichen von China Meisterakrobaten, Magier und Mythen aus dem Reich der Mitte

16.10.18

In diesem Jahr präsentieren die Eventstifter GmbH und die MHP Arena Ludwigsburg erstmals das Ludwigsburger Circus Spektakel und beeindrucken mit einem Spitzenprogramm aus Fernost.



Auf 30 erfolgreiche Jahre können die legendären Produktionen des Chinesischen Nationalcircus 2019 bereits zurückblicken. Jetzt feiern die Spitzenartisten aus dem Reich der Mitte dieses Jubiläum mit einer festlichen Gala Inszenierung. Fernöstlich und furios, familiär und fröhlich geht es zu, wenn die über 30 Mitwirkenden ihr Programm für die ganze Familie zeigen. Bekannt für ihre artistischen Spitzenleistungen sind die chinesischen Meisterakrobaten ohnehin. Nach Ludwigsburg bringen sie aber neben den atemberaubenden Kunststücken auch exotische Kostüme, farbenfrohe Fabelwesen und zauberhafte Stimmung wie aus dem asiatischen Märchenbuch mit. Das Gastspiel in der MHP Arena Ludwigsburg zeigt vom 04. bis 06. Januar 2019 insgesamt fünf Vorstellungen. Tickets gibt es ab sofort im Vorverkauf an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder online unter www.ticket.eventstifter.de, www.eventim.de und www.easyticket.de.



Das Ludwigsburger Publikum kann sich verzaubern lassen von Meisterakrobaten, Magiern und Mythen aus dem Reich der Mitte, Drachentanz wie auch ein Defilee der schönsten Kostüme erleben. Denn für Körperkunst auf höchstem Niveau und für die Darbietung der anspruchsvollsten Schwierigkeitsgrade steht seit jeher der chinesische Circus. Der Chinesische Nationalcircus erfährt seit seiner fulminanten Weltpremiere große Wertschätzung bei seinem Publikum. Der großartige Wiener Universalkünstler André Heller schuf mit diesem ebenso poetischen wie auch leistungsstarken Zeugnis der jahrtausendealten fernöstlichen Köperkunst ein einzigartiges Unterhaltungsformat. Seit vielen Jahren wird das Projekt vom Kulturmanager und Clown Raoul Schoregge weitergeführt, der seit der Jahrtausendwende damit zahlreiche unterschiedliche neue Programme auf die Bühnen und in die Manegen brachte.



Die Grenzen menschlicher Anatomie überwinden



Im Jahr 1989 feierte der Chinesische Nationalcircus in Deutschland seine Weltpremiere und zog schon damals viele begeisterte Besucher an, die die Leistungen der Meisterkünstler mit frenetischem Beifall belohnten. Kein Wunder: die wohl besten Artisten der Welt trotzen hier schier unbeschwert den Gesetzen der Schwerkraft und überwinden die Grenzen menschlicher Anatomie. So gelingt es ihnen, sowohl ureigene Besonderheiten der chinesischen Kultur zu zeigen, als auch die spannenden Begegnungen mit der Fülle fremder Einflüsse szenisch darzustellen. Das soll nun zum Jubiläum beim Gastspiel des Ludwigsburger Circus Spektakels nicht anders sein. Chinas beste Akrobatiktalente beeindrucken durch die gelebte Einheit von Körper, Geist und Seele.



Seit drei Jahrzehnten erzählen die Akrobaten den Besuchern Geschichten aus und über ihr Land, über die Helden Chinas, die Spiritualität und Mentalität des Volkes. Sie gewähren den Zuschauern einen Einblick in die geheimnisvolle und faszinierende Kultur des fernen Landes. Die fernöstliche Artistik geht dabei auf eine über 2000-jährige Geschichte zurück, was auch die einzigartige, technisch und künstlerisch perfekt ausgeführte Akrobatik der Künstler zeigt. Die Leichtigkeit bei der Ausführung schwieriger Kunststücke, das scheinbare Außerkrafttreten physikalischer Grundgesetze - all das führt den Besucher in eine neue, kunstvolle und auch magische Welt des Möglichen ein.



Im Mittelpunkt des farbenprächtigen Geschehens in der MHP Arena stehen mehr als 30 Meister und Meisterinnen ihres Faches, eine Künstlerschar aus verschiedenen chinesischen Provinzen, die hier zur Neujahrszeit Hochleistung schier federleicht präsentiert. Neben klassischen Disziplinen wie waghalsigen Pyramiden, mutigen Balancen, pfeilschnellen Jonglagen, amüsanten Clownerien und unglaublichen Kontorsionen sind es vor allem die verspielten Fantasiefiguren und aufwändigen Kostüme, die der Inszenierung ein sympathisches Gesicht verleihen. Hier wird zum Löwentanz gebeten, da marschiert eine ganze „Terrakotta-Armee“ auf, die große Mauer öffnet sich…





(lifePR) (