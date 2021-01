Die Evangelische Kirche im Rheinland trauert um den Journalisten und Theologen K. Rüdiger Durth, der zum Jahreswechsel im Alter von 79 Jahren verstorben ist.



In einem Kondolenzschreiben an die Angehörigen würdigte Präses Manfred Rekowski den Verstorbenen als kritisch-konstruktiven journalistischen Begleiter: „Seiner journalistischen Arbeit spürte man sowohl ausgeprägte theologische Kompetenz als auch profunde Detailkenntnis über kirchliche Zusammenhänge und Strukturen ab.“ Dabei hätten sich Durths Berichte und Kommentare selten nur auf evangelische Perspektiven beschränkt, vielmehr habe er regelmäßig auch ökumenische Perspektiven in den Blick genommen.



Jahrzehntelang ehrenamtlich im Verkündigungsdienst tätig



Als Journalist hat er seit Jahrzehnten vor allem die rheinische Kirche und ihre Landessynoden begleitet. Als Pastor hat K. Rüdiger Durth sich zudem über weit mehr als vierzig Jahre ehrenamtlich in den Verkündigungsdienst der Evangelischen Kirche im Rheinland eingebracht. Seine geistliche Heimat waren ihm der Reformierte Bund und seine Thomas-Kirchengemeinde in Bonn-Bad Godesberg, wo er immer wieder mit Leidenschaft predigte. „Für diesen Dienst hat unsere Kirche ihm sehr zu danken“, so Präses Rekowski.

