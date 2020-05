Pressemitteilung BoxID: 797716 (Diakoneo Diak Schwäbisch Hall gGmbH)

Prime Solution Asia aus Rosengarten spendet 5.000 Euro an Diak Klinikum

Der Bekleidungshersteller Prime Solution Asia unterstützt mit einer Spende von 5.000 Euro die Corona Soforthilfe am Diak Klinikum.



Geschäftsführer Thomas Nauroschat sagte bei der Spendenübergabe: „Wir sehen es als unsere Verantwortung, als regionales Unternehmen dort zu unterstützen,

wo Hilfe benötigt wird. Deshalb war es uns ein wichtiges Anliegen, dem Diak Klinikum mit dieser Spende für seinen Einsatz zu danken.“ Das Geld wird unter anderem dafür verwendet, Fort- und Weiterbildungen für ärztliches und pflegerisches Personal im Bereich Intensivmedizin zu ermöglichen. Georg Schmitz, Kaufmännischer Direktor freut sich über die Unterstützung. „Wir sind überwältigt von so viel Hilfsbereitschaft hier in der Umgebung und sehr dankbar für den Rückhalt. Mit solch starken Partnern an unserer Seite sind wir gut gerüstet für das, was noch alles auf uns zukommen kann.“

