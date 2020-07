Pressemitteilung BoxID: 805970 (EUROSPORT - A Discovery Brand)

Live-Sport-Action im Free-TV bei Eurosport

Ultimate Tennis Showdown, Saisonauftakt des Porsche Mobil 1 Supercup 2020, der 6. Spieltag in der Eliteserien 2020 und Radsport-Action u.a. mit Chris Froome und Geraint Thomas: Am ersten Juli-Wochenende vom 4. bis 5. Juli können sich Sportfans auf spannende Live-Sport-Action im Free-TV bei Eurosport freuen.



Radsport: Virtuelle Tour de France



Ein Highlight für alle Radsport-Fans: Eurosport und Global Cycling Network (GCN) übertragen an den ersten drei Juli-Wochenenden die erste Virtuelle Tour de France, an der Profiteams der Männer und Frauen teilnehmen. Einige Topstars der Radsportszene haben bereits bestätigt, dass sie bei dem virtuellen Rennen an den Start gehen, darunter Chris Froome, Geraint Thomas und Egan Bernal, sowie Marianne Vos, Anna Van der Breggen und Chloé Dygert. Die Virtuelle Tour de France wird von Amaury Sport Organization (ASO) und der virtuellen Radsport-Plattform Zwift veranstaltet und erstreckt sich über sechs Etappe. Eurosport 1 zeigt jede Etappe mit den Kommentatoren Gerhard Leinauer und Jörg Ludewig live im Free-TV sowie im Eurosport Player. Zudem wird das Rennen über die GCN-App verfügbar sein.



Samstag, 04.07. 1. Etappe um 15:00 Uhr live bei Eurosport 1



Sonntag, 05.07. 2. Etappe um 15:00 Uhr live bei Eurosport 1



Tennis: Ultimate Tennis Showdown 2020



Ultimate Tennis Showdown ist eine Idee von Star-Coach Patrick Mouratoglou und soll das Tennis durch eine Reihe von Innovationen revolutionieren, wie beispielsweise die Möglichkeit von Coaching-Time-Outs, um ein neues Publikum anzusprechen. Die Exhibition-Serie wird an der Patrick-Mouratoglou-Akademie in Südfrankreich ausgetragen und es haben sich eine Reihe von Spitzenspielern für die Teilnahme angemeldet, darunter Stefanos Tsitsipas, Matteo Berrettini, David Goffin, Richard Gasquet, Dustin Brown und Feliciano Lopez. Die Partien dauern nicht länger als eine Stunde, aufgeteilt in 12-Minuten-Viertel mit einer Pause von zwei Minuten bei jedem Seitenwechsel. Die Spiele kommentiert Markus Theil am Eurosport-Mikrofon.



Samstag, 04.07. von 17:00 bis 19:30 Uhr live bei Eurosport 1



Sonntag, 05.07. von 17:00 bis 19:30 Uhr live bei Eurosport 1



Motorsport: Porsche Supercup in Spielberg (AUT)



Am Sonntag (5. Juli) können sich alle Motorsportfans auf den Saisonauftakt des Porsche Mobil 1 Supercup 2020 freuen. Beim ersten Rennen auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg (AUT) nehmen Fahrer aus 12 Nationen teil, darunter Australien, Guatemala und USA. Im letzten Jahr entschied der Franzose Julien Andlauer das Rennen für sich. Eurosport 1 überträgt das Rennen live im Free-TV mit dem Kommentatoren-Duo Oliver Sittler und Jan Seyffarth.



Sonntag, 05.07. um 12:15 Uhr live bei Eurosport 1



Fußball: Eliteserien 2020 (NOR)



6. Spieltag: Stabaek - Rosenborg Trondheim



Am 6. Spieltag treffen in der Eliteserien 2020 Stabaek und Rosenborg Trondheim aufeinander. Im direkten Liga-Duell zwischen den beiden Teams liegen die Trondheimer mit 18:13 Siegen vorne, sieben Mal trennten sich die Mannschaften unentschieden. Doch in der aktuellen Tabelle liegt Stabaek mit dem 6. Rang fünf Plätze vor Rosenborg Trondheim. Eurosport überträgt die Partie am Sonntagabend (5. Juli) live im Free-TV mit Kommentator Uwe Morawe.



Sonntag, 05.07. um 20:25 Uhr live bei Eurosport 1

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (