Eurosport-Experte Sven Hannawald: "Kobayashi schafft den Grand Slam"

Nach Sven Hannawald (2002) und Kamil Stoch (2018) kann Ryoyu Kobayashi als dritter Springer den Grand Slam bei der Vierschanzentournee schaffen. Nach dem Sieg des Japaners in Innsbruck analysieren die beiden Eurosport Experten Sven Hannawald und Martin Schmitt im exklusiven Eurosport-Interview die Ausgangssituation vor dem letzten Springen in Bischofshofen.



Eurosport Experte Sven Hannawald:

… über Ryoyu Kobayashi

„Ein bewegender Tag. Das war Spannung pur. Ich muss zugeben, dass ich ein kleiner Kobayashi-Fan geworden, weil er in seiner Art an mich erinnert. Speziell sein sauberer Stil und wie er in den Radius reinspringt. Das ist einfach toll. Aber: Ab heute geht das Gedankenkino los. Jetzt hat er den unheimlichen Druck. Aber speziell sein Sprung im ersten Durchgang war ein Paradesprung. Und die Schanze in Bischofshofen liegt ihm. Natürlich würde ich mich freuen, wenn ich Kobayashi in unserem Klub der Grand-Slam-Sieger begrüßen darf. Und ich glaube, dass er den Grand Slam schafft.“



Eurosport Experte Martin Schmitt …

… über Markus Eisenbichler:

„Der Tournee-Sieg ist unter normalen Umständen nicht mehr möglich. 45 Punkte Rückstand sind schwer aufzuholen, da müsste Kobayashi schon etwas passieren. Er hat es nicht heute verloren, sondern ein Stück schon im Training. Da war er in meinen Augen zu weit weg. Er hat den ersten Trainingssprung ausgelassen. Natürlich ist man hinterher immer schlauer. Aber das war vielleicht nicht der richtige Weg, denn er war dadurch immer ein bisschen im Rückstand. So hat er nie den 100 Prozent richtigen Rhythmus zur Schanze aufbauen können. Heute waren es immer noch Sprünge auf einem ganz hohen Niveau, aber es fehlt immer eine kleine Ecke. Im ersten Durchgang hat er es etwas verpasst und im 2. Sprung war er einen Tick zu aggressiv oben raus.“

