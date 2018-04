Die Duelle der Tabellennachbarn: Hannover gegen Bremen am Freitag sowie Leipzig gegen Leverkusen am Montag live bei Eurosport 2 HD Xtra

- Hannover 96 gegen SV Werder Bremen am Freitag, 6. April, ab 19:30 Uhr bei Eurosport 2 HD Xtra

- #TGIM - DER kicker.tv Talk mit Stefan Effenberg, Guido Schäfer, Falko Götz und Matthias Dersch am Freitag, 6. April, ab 22:45 Uhr

- Montagabend-Topspiel RB Leipzig gegen Bayer 04 Leverkusen am 9. April, ab 19:30 Uhr bei Eurosport 2 HD Xtra



Thank God It's Matchday! Am 29. Spieltag stehen für alle Fußballfans gleich zwei Bundesliga-Highlights bei Eurosport auf dem Programm. Je näher das Saisonende rückt, desto wichtiger werden die Duelle der direkten Tabellennachbarn - sportliche Brisanz ist also sowohl bei der Begegnung Hannover 96 (13.) gegen SV Werder Bremen (12.) als auch insbesondere beim Duell um die Champions League-Plätze zwischen RB Leipzig (4.) und Bayer 04 Leverkusen (5.) gegeben. Eurosport ist bei beiden Partien zur Primetime ab 19:30 Uhr live im Eurosport Player bei Eurosport 2 HD Xtra dabei.



#TGIM - Matchday Live: Hannover 96 gegen SV Werder Bremen

Die große Live-Vorberichterstattung am Freitagabend zum Spiel Hannover 96 gegen SV Werder Bremen beginnt bereits 60 Minuten vor Anpfiff um 19:30 Uhr, wenn sich Experte Matthias Sammer und Moderator Jan Henkel live aus der HDI-Arena in Hannover melden. Hannover-Manager Horst Heldt und Bremens Geschäftsführer Sport Frank Baumann werden im Vorlauf zu Gast im Studio bei Matthias Sammer und Jan Henkel sein. Mit weiteren Interviews, Beiträgen, aktuellen News und allen Informationen zum Spiel werden die Fußballfans auf die Partie eingestimmt. Anpfiff zum Live-Spiel ist um 20:30 Uhr mit Kommentator Matthias Stach. Als Field-Reporterin wird Birgit Nössing im Einsatz sein. Während der Halbzeitpause bietet Eurosport den Fans eine Halbzeitanalyse mit Sammer und Henkel, außerdem analysiert das Duo auch nach dem Spiel die Topszenen.



Neben dem Freitagabendspiel im Eurosport Player bietet Eurosport eine große Rahmenberichterstattung zur Bundesliga im Free-TV und auf den Digitalplattformen. Um 18:30 Uhr stimmt das #TGIM - Stream Team mit den Moderatoren Tobias Hlusiak und Max Zielke in der wöchentlichen Webshow auf Eurosport.de und der Eurosport Facebook-Seite die Fans auf den Start ins Wochenende ein. Außerdem analysiert nach dem Bundesliagspiel ab 22:45 Uhr Moderator Marco Hagemann mit seiner Expertenrunde bestehend aus Stefan Effenberg, Guido Schäfer, Falko Götz und Matthias Dersch im #TGIM - DER kicker.tv TALK die Partie bei Eurosport 1 live im Free-TV.



#TGIM - Matchday Live: RB Leipzig gegen Bayer 04 Leverkusen

Auch beim Montagabendspiel sind Matthias Sammer und Jan Henkel live vor Ort. Bereits ab 19:30 Uhr meldet sich das Duo mit einer ausführlichen Vorberichterstattung zum Spiel RB Leipzig gegen Bayer 04 Leverkusen live aus der Red Bull Arena Leipzig. Zu Gast ist hier Leipzigs Sportdirektor Ralf Rangnick. Als Kommentator begleitet Matthias Stach ab 20:30 Uhr die Partie, die Stimmen vor und nach dem Spiel fängt Markus Herwig ein.



Die Bundesliga mit Experte Matthias Sammer live

Erstmals bietet Eurosport ab dieser Saison den Fußballfans im deutschsprachigen Raum exklusive Live-Übertragungen der Bundesliga. Insgesamt werden in den nächsten vier Jahren 40 Bundesliga-Spiele pro Saison plus Relegation und Supercup live im Eurosport Player und über die Eurosport Player App übertragen – darunter die Spiele am Freitagabend, die Topspiele am Sonntagnachmittag und am Montagabend. Meinungsstarker Experte der Eurosport-Berichterstattung ist Matthias Sammer, der zusammen mit Jan Henkel, die Bundesliga Live-Spiele analysiert. Zu sehen sind die Spiele im Eurosport Player auf dem neuen Sender Eurosport 2 HD Xtra. HD+ Kunden erhalten mit dem „Eurosport-Paket“ Zugang zu Eurosport 2 HD Xtra via Satellit, sowie auf allen weiteren Endgeräten über den Eurosport Player. Zudem ist der Eurosport Player auch für Amazon Prime-Mitglieder via Amazon Channels verfügbar.

