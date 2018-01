Olé Olé - Hamburger Papierriese unterstützt Fußballverein

Mit rund 17.000 Papierprodukten und über 90.000 Kunden ist die Firma europaper GmbH mit Hauptsitz in Hamburg seit vielen Jahren Marktführer in ganz Europa. Die rund 30 Mitarbeiter sind mit ihrem täglichen Einsatz und persönlichem Engagement, maßgeblich am Erfolg des norddeutschen Erfolgskonzerns beteiligt. Erst kürzlich haben sich Familienväter aus dem europaper-Team für die Unterstützung eines lokalen Fußballteams ihrer Kinder durch die Firma stark gemacht.



Nachwuchs fördern - auch außerhalb des Büros



Ganz im Sinne der Nachwuchsförderung und sozialen Unternehmenspolitik hat sich die europaper GmbH nicht lange bitten lassen und ist als Sponsor für den renommierten Hamburger Fußballclub USC Paloma eingesprungen. Genauso wichtig wie ein gutes Arbeitsklima und die Einbindung der Mitarbeiter, ist dem kundenorientierten Papierriesen an der Elbe auch der Freizeitausgleich und die sportliche Performance auf dem Rasen oder in der Halle. Die junge „Elf“ der zweiten D-Jugend vom USC Paloma sagt DANKE!

europaper GmbH

Der Hamburger Papierkonzern europaper ist seit vielen Jahren europaweiter Marktführer und Ansprechpartner für über 17.000 Produkte rund um das Büro. Das erfahrene, bereits 17-jährige Unternehmen im Hamburger Stadtteil Langenhorn zählt inzwischen mehr als 90.000 Unternehmen aus ganz Europa zu seinem treuen Kundenstamm.

