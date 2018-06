Coup de pédale au jardin de l'Eurodistrict

Lors de la séance du Conseil sur le territoire de la Landesgartenschau 2018 jeudi dernier, Monsieur Frank Scherer, Landrat de l’Ortenau et Président de l’Eurodistrict, Madame Nawel Rafik-Elmrini, Adjointe au maire de la ville de Strasbourg et Membre du Bureau et Madame Dorothee Granderath, Kreisrätin de l’Ortenau et membre du Conseil de l’Eurodistrict, ont inauguré le jardin de l’Eurodistrict en donnant « une forte poussée sur les pédales ».



Cette installation symbolique reflète l’essence du travail de l’Eurodistrict et invite les visiteurs à interagir directement avec l’expo-jardin : les vélos symbolisent l’engagement des villes de l’Eurodistrict et de ses citoyens, élément absolument important pour stimuler l’Eurodistrict. En donnant de fortes poussées sur les pédales, les arrosoirs, représentant les membres de l’Eurodistrict, versent de l’eau dans le Rhin pour créer ensemble un sol fertile sur lequel de nouvelles choses peuvent être plantées. Le Rhin ne doit plus être perçu comme frontière entre les deux pays, mais comme un lieu où vivre l’intégration européenne.



Les espaces verts de l’Eurométropole de Strasbourg et la ville de Lahr ont créé et réalisé le jardin de l’Eurodistrict comme projet transfrontalier franco-allemand.

