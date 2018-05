Pfingstferien: Tipps für die Reisekasse

Die Pfingstferien stehen vor der Tür. Wer den Urlaub gut plant, kann ihn in vollen Zügen genießen. Ein wichtiger Punkt auf der Checkliste ist die richtige Zusammenstellung der Reisekasse. Je nach Urlaubs-land gehören neben 100 bis 200 Euro Bargeld in Euro oder US-Dollar auch die girocard und eine Kreditkarte ins Gepäck. Um gegen Betrugsversuche gewappnet zu sein, raten Sicherheitsexperten, die Zahlungskarten beim Bezahlen nicht aus den Augen zu lassen.



Gibt es beispielsweise im Restaurant kein mobiles Kartenlesegerät, sollten Urlauber den Kellner mit ihrer Karte zum Bezahlvorgang begleiten. So haben Betrüger kaum Gelegenheit, die Daten der Karte illegal zu kopieren oder gegen eine Fälschung einzutauschen. Bevor der Rechnungsbeleg unterschrieben oder am Händlerterminal mit der Geheimzahl (PIN) bestätigt wird, ist es ratsam auf den richtigen Betrag zu achten. Verbraucher sollten auch sicherstellen, dass sie ihre eigene Zahlungskarte zurück bekommen, indem sie den Namen auf der Karte prüfen. Karteninhaber sind zudem auf der sicheren Seite, wenn sie sich ihre Geheimzahlen für girocard und Kreditkarte merken und immer verdeckt eingeben.



Bei Diebstahl oder Verlust müssen die Zahlungskarten sofort gesperrt werden. Der SOS-Infopass unter www.kartensicherheit.de enthält alle wichtigen Sperr-rufnummern und sollte durch persönliche Angaben wie Karten-, Kontonummern und IBAN ergänzt werden. Am besten ausdrucken und getrennt vom Geldbeutel und den Zahlungskarten aufbewahren.

