Ethenea vor EZB-Sitzung: Wahrscheinlichkeit einer Anpassung des Zinsausblicks gestiegen

„Die morgige EZB-Sitzung wird vor dem Hintergrund einer deutlich gesunkenen Inflationsrate und unsicherer Wirtschaftsaussichten – resultierend aus den Unsicherheiten des Handelsstreits zwischen China und den USA sowie des Brexits – stattfinden“, so Frank Borchers, Senior Portfolio Manager bei ETHENEA. Für ihn steigt damit die Wahrscheinlichkeit einer Neujustierung der geplanten Zinspolitik. Außerdem erwartet der Experte nähere Details zum TLTRO III (Targeted Longer-Term Refinancing Operations), also dem gezielten, langfristigen Refinanzierungsprogramm europäischer Geschäftsbanken, welches ab September 2019 zur Verfügung steht. Bereits seit 2014 bedient sich die Europäische Zentralbank dieses Instruments. „Hinsichtlich der künftigen Ausrichtung der Geldpolitik der EZB sehen wir die Preisfestlegung als zentral an“, so der Senior Portfolio Manager.



„Im Mai 2019 hat sich die Inflation im Euroraum signifikanter reduziert, als dies erwartet wurde. Nachdem die Gesamtinflation im April auf 1,7 Prozent angestiegen ist, fiel sie im Folgemonat auf 1,2 Prozent. Die Kerninflation, also jene, nach Rausrechnung von Verbrauchergütern wie Lebensmitteln und Energie, ist von 1,3 Prozent auf 0,8 Prozent gefallen,“ so Borchers. „Hauptsächlich dafür verantwortlich war die Normalisierung der Dienstleistungskomponente, die wegen des späten Ostertermins im April eine Aufwärtsverzerrung gezeigt hatte. Die Inflation bewegt sich somit gegenwärtig weiter vom Zielwert von 2 Prozent weg,“ erläutert der Experte.

