"Stauna ond Spaziera" - Esslinger Stadtrundgang auf schwäbisch

11.10.18

Am Mittwoch, 17. Oktober um 18 Uhr führt Holger Starzmann – bekannter Stadtführer und Urschwabe - in schwäbischer Mundart durch Esslingen. Die Führung kostet 8 €/ Person.



Neben Historischem werden vor allem Esslinger Anekdoten zum Besten geben. Die historische Altstadt bietet hierzu den passenden „Resonanzkörper“, der die Anekdoten um Esslingen so richtig zum Schwingen bringt.



Die Führung veranschaulicht die schwäbische Buchführung der Weingärtner genauso wie die berüchtigten Geschichten um die Weinsuppe, einst fester Bestandteil auf dem häuslichen Speisezettel. Bei dieser Mundartführung steht auch immer das Knitze, das Eigene und Schlagfertige der Esslinger im Vordergrund.



Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich in der STADTINFORMATION, Marktplatz 16 im Späth’schen Haus 73728 Esslingen am Neckar. Mo.-Fr. von 10 bis 18 Uhr, samstags von 10 bis 16 Uhr. Tel.: 0711/ 39 69 39-69, Fax 0711/39 69 39-39, E-mail: info@esslingen-marketing.de.



Buchen kann man auch online unter: www.esslingen-marketing.de

