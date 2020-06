Pressemitteilung BoxID: 804912 (Esslinger Stadtmarketing & Tourismus GmbH (EST))

Neues Freizeitangebot in Esslingen - Sommer, Sonne, Stand Up-Paddling

Der Sommer ist da und wir freuen uns auf jede Menge Outdoor-Aktivitäten. Passend zu den Vorgaben rund um das Corona-Virus startet die EST mit einem neuen Freizeitangebot für Wassersportfans in die Saison. Denn hier lässt sich mühelos Abstand halten.



Stand Up-Paddling ist seit Jahren eine beliebte Trendsportart, die Deutschland und die Welt erobert. Im Einklang mit der Natur schwebt man entspannt auf dem Wasser und erkundet Stadt- und Naturlandschaften. Dem Teilnehmer eröffnen sich völlig neue Horizonte. Er sieht sich Auge in Auge mit Fischreiher und anderen Wasservögeln, begleitet vom sanften Plätschern, das beim Eintauchen des Paddels im Wasser entsteht. Ab diesem Sommer gibt es die beliebten Touren auch im Programm der EST in Esslingen auf dem Neckar.



Die Stand Up-Paddling Touren, die der EST-Kooperationspartner wannaSUP durchführt, sind zu festen Terminen oder individuell als Gruppe buchbar und beginnen um 17 Uhr.

„Mit uns wird der Feierabend nach einem langen Bürotag ganz schnell zu einem Kurzurlaub“, sagen Jan und Jule Ludwig von wannaSUP. Die beiden führen vergleichbare Touren schon seit mehreren Jahren durch. Am Bodensee oder auf dem Rhein sind sie mit ihren Teilnehmern sogar ganze Tage unterwegs.



Im Gegensatz zu anderen Wassersportarten ist das Stand Up-Paddling für jedermann besonders leicht erlernbar. Daher geht es nach einer kurzen Einweisung auch schon raus aufs Wasser. Geschicklichkeit, Balance, Koordination und Körpergefühl sind dennoch gefragt. Eine wichtige Voraussetzung: Schwimmen muss jeder Teilnehmer können. Bis 12 Jahre dürfen Kinder auf dem Brett eines Elternteils mitfahren. Kinder die 12 Jahre und älter sind erhalten ihr eigenes Brett. Altersmäßig gibt es nach oben nahezu keine Grenze, denn paddeln kann man so lange man sich fit genug fühlt. Eine Schwimmweste sichert die Wassersportler für den Fall der Fälle, ansonsten reichen leichte Freizeitkleidung und Sportschuhe aus. Sogar der Familienhund darf – wenn er mag - mit aufs Paddle-Brett, das mit seinen 80 cm breiter ist als ein Surfbrett und daher das Balancehalten einfacher macht.



Die Strecke beginnt in Oberesslingen, dann paddelt die Gruppe gemächlich insgesamt ca. 6 km den Fluss und die Kanäle entlang. Die Fließgeschwindigkeit des Neckars ist ruhig und angenehm langsam. Daher lernt man das Navigieren mit dem Stehpaddel ganz entspannt.



Die Tour dauert ca. 2,5 Stunden. Wer möchte, kann sich vor Ort einen Neoprenanzug ausleihen. Zur Sicherheit wird empfohlen, sich Kleidung zum Wechseln sowie ein Handtuch mitzubringen.



Die Tour eignet sich auch besonders gut als ausgefallene Geschenkidee. Wer ein Ticket für eine SUP-Tour verschenkt, verschenkt Wassersportvergnügen pur.



Organisatorisches



Preis pro Person: 49,90 €

Gruppe von 4 - 10 Personen: 59,90 € pro Person (inkl. Getränk und Butterbrezel)



Buchungen: Beratung und Verkauf übernimmt die EST. Tickets sind online buchbar auf der Webseite der EST oder in der Stadtinformation am Marktplatz



Dauer: 2,5 Std. (inkl. Einweisung)



Kinder: Unter 12 Jahren dürfen Kinder in Begleitung eines Erwachsenen (Erziehungsberechtigten oder Vertreter) gemeinsam auf ein Board. Ab 12 Jahren bekommen sie ein eigenes Board.



Veranstalter: wannSUP GbR, Esslingen



Kurzinformation wannSUP GbR:

wannSUP, das sind Jule &Jan Ludwig und seit 2020 auch der kleine Mischlingshund Lino. Als gebürtiger Esslinger war für Jan der Neckar von klein auf bekannt, aber als Sportgewässer eher ungenutzt. Jule, aufgewachsen am Bodensee, war die Triebfeder, den Neckar auch mal auf diesem Weg zu erkunden. Seit sechs Jahren lassen sie Familie, Freunde und Bekannte „übers Wasser laufen“. https://www.wannasup.de/



Anmeldung



Esslinger STADTINFORMATION, Marktplatz 2, 73728 Esslingen am Neckar



Die Esslinger Stadtinformation hat Mo. bis Fr. 10 – 16 Uhr geöffnet, Sa. 10 – 14 Uhr. Telefon 0711/39 69 39-69, Fax 0711/39 69 39-39, E-Mail info@esslingen-tourist.de. Tickets kann man auch online kaufen: www.esslingen-marketing.de

