Pressemitteilung BoxID: 776550 (Esslinger Stadtmarketing & Tourismus GmbH (EST))

Die Esslinger Stadtmarketing & Tourismus GmbH (EST) lädt ein zu zwei Themenführungen, die besonders in die dunkle Jahreszeit passen

Keller, Krypta, „Katakomben“ – Esslingen unterirdisch erleben



Die Stadtführung „Keller, Krypta, Katakomben, Tour 2“ am Donnerstag, 28. Oktober um 17 Uhr führt durch Esslingens Kellerwelten. Teilnehmer gelangen an Orte, die der Öffentlichkeit normalerweise verborgen bleiben: Man besichtigt Ausgrabungen von St. Dionys, die Geburtsstätte Esslingens, das Beinhaus unter dem Stadtarchiv sowie einen alten Esslinger Weinkeller.



Höhepunkt der Tour ist die Besichtigung des Wasserspeichers unter dem Burggelände, der die Wasserversorgung der Stadt gewährleistet.



Die zweistündige Führung kostet 12 € / Teilnehmer. Trittsicherheit, festes Schuhwerk und warme Kleidung werden vorausgesetzt.



Nachtwächters G’schichten





Aufgrund der hohen Nachfrage während des Weihnachtsmarktes wurde kurzfristig ein weiterer Termin ins Programm genommen: Am Samstag, 30. November startet der Nachtwächter ein weiteres Mal, jedoch eine halbe Stunde später als sonst, also um 21.30 Uhr.

Der letzte Esslinger Vertreter seiner Zunft nimmt die Gäste mit auf einen äußerst unterhaltsamen Abendspaziergang durch die Altstadt.



In den Stunden der Abenddämmerung war auch im Mittelalter der Nachtwächter unterwegs – bis zur Mitternacht. Seine Aufgabe war es, ein Auge auf die Häuser der Stadt zu haben. Immer auf der Hut, ob nicht eines der Gebäude auffällig qualmt oder rußt, um rechtzeitig Alarm schlagen zu können, sollte in einer der engen Gassen ein Feuer ausbrechen. Schließlich ging es um Menschenleben. Was er auf solch einer Tour erlebte, dies schildert er anschaulich und unterhaltsam.



Eine Anmeldung für beide Führungen ist erforderlich. Bei der Anmeldung erfahren die Teilnehmer den Treffpunkt: Esslinger STADTINFORMATION, Marktplatz 16, 73728 Esslingen am Neckar. Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. von 10 bis 18 Uhr, Sa. von 10 bis 16 Uhr. Telefon (07 11) 39 69 39 – 69, Fax (07 11) 39 69 39 – 39, info@esslingen-marketing.de. www.esslingen-marketing.de

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (