Das Ernährungs-Fachmagazin FOODFORUM und das Laufsport-Magazin RUNNING haben bei einer digitalen Preisverleihung die innovativsten Produkte für einen gesunden Lebensstil mit den „Healthy Living Awards 2021“ ausgezeichnet. Essento gewinnt mit seinen Insect Snacks den Award im Bereich «Snacks & Riegel».



Der einzigartige Branchenwettbewerb fand bereits zum dritten Mal statt. Die Fachjury bestehend aus 16 Experten von Ernährungswissenschaftlern, Spitzenköchen und Ökotrophologen bis hin zu Sportlern und Hautfachärzten bewertete die nominierten Produkte. Die gesamte Preisverleihung wurde aufgezeichnet und kann hier nachgeschaut werden.



«Mit den Healthy Living Awards zeichnen wir Produkte und Hersteller aus, welche sich für einen zeitgerechten Lebensstil einsetzen: Gesund essen, sich körperlich und mental fit halten, das Leben geniessen und das alles möglichst nachhaltig» so Christine Felsinger, Verlagsleiterin des «DoldeMedien Verlag».

In der Kategorie FOOD werden, wie in den Vorjahren bei den Healthy Living Awards, gute, gesunde und innovative Lebensmittel prämiert.



Die Gewinner-Produkte



Gleich zwei Produkte wurden von der Jury prämiert: Die Essento Insect Snacks und die Essento Insect Bars. Insekten sind proteinhaltig, voller Vitamine und Mineralstoffe und haben einen kleinen CO2-Fussabdruck.



Damit passen Sie perfekt zur «eathealthy-Philosophie», welche vom DoldeMedien Verlag im Rahmen des Awards grossgeschrieben wird. Die Philosophie besteht aus drei Bausteinen: «Bewusster einkaufen», «Unkompliziert kochen» und «Gesünder geniessen».

