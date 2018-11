01.11.18

Am Sonntag, dem 11. November 2018 feiert um 15 Uhr der Weihnachtsmärchen-Klassiker nach Gerdt von Bassewitz in der Regie von Andreas Ingenhaag Premiere im Eduard-von-Winterstein-Theater in Annaberg-Buchholz.



„Peterchens Mondfahrt“ erzählt von den Abenteuern des Maikäfers Sumsemann, der zusammen mit den Menschenkindern Peter und Anneliese zum Mond fliegt, um von dort sein verlorenes sechstes Beinchen zurückzuholen. Auf dem Weg zum Mondberg erleben die Drei die spannendsten Abenteuer, die man sich nur vorstellen kann. Doch bevor sie Sumsemanns Bein tatsächlich zurückerobern können, müssen Peter, Anneliese und der bedächtige Herr Sumsemann mit vereinten Kräften den finsteren Mondmann besiegen.



Nachdem Gerdt von Bassewitz' Märchen am 7. Dezember 1912 in Leipzig uraufgeführt worden war, erlebte die Geschichte von Herrn Sumsemanns verlorenem Beinchen einen Siegeszug durch die Theater Deutschlands. Jahrzehntelang war „Peterchens Mondfahrt“ das Weihnachtsmärchen überhaupt, prägte Generationen von Kindern und gehört auch heute noch zu den Klassikern der Kinderbuchliteratur.



Als Maikäfer Sumsemann steht Philipp Adam auf der Bühne, den Peter spielt Maurice Daniel Ernst, seine Schwester Anneliese spielt Isa Etienne Flaccus. In weiteren Rollen sind Marie-Louise von Gottberg, Nick Körber und Udo Prucha zu erleben. Regie führt Andreas Ingenhaag, Bühnenbild und Kostüme entwarf Martin Scherm, die Musikalische Leitung hat Markus Teichler.



Weitere Familienvorstellungen:



Mi 21.11.2018, 15 Uhr | Mi 26.12.2018, 10 Uhr | Do 27.12.2018, 10 Uhr

Do 27.12.2018, 15 Uhr | Sa 29.12.2018, 10 Uhr | Sa 5.1.2019, 15 Uhr



Kartenpreise: 20,50 € / 17,50 € / 12,50 € (Premiere)

18,50 € / 15,50 € / 9,50 €

16,50 €* / 14,50 €* / 7,50 €*

12,50 €** / 10,50 €** / 5,50 €**



Karten: Servicebüro Eduard-von-Winterstein-Theater,

Buchholzer Straße 65 (Mo - Fr. 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Tel.: 03733 1407-131 | www.winterstein-theater.de

Abendkasse

*: Rentner, Schwerbehinderte und Arbeitslose

außer an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen

**: Schüler, Studenten, Inhaber Sozialpass,

Familienpass

