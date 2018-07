Heißer Sommer

Der DEFA-Film HEISSER SOMMER mit den Schlagerstars Chris Doerk und Frank Schöbel sorgte 1968 für volle Kinosäle. Die Geschichte über heiße Sommerflirts im Ostseeurlaub genießt noch heute Kultstatus; ein Grund für die anhaltende Popularität ist ohne Zweifel die eingängige Musik aus der Feder von Gerd und Thomas Natschinski. Nun ist die Theaterfassung mit der Originalmusik aus dem Film ab Sonntag, dem 22. Juli, bei den Greifenstein-Festspielen 2018 zu erleben.



Es ist Sommer und es sind Ferien! Kay und seine Freunde – alle unternehmungslustig und draufgängerisch – und Stupsi und ihre Freundinnen – alle hübsch und voller Temperament – machen sich, unabhängig voneinander, trampend auf den Weg in den Urlaub; die Jungs starten in Karl-Marx-Stadt, die Mädchen in Leipzig. Unterwegs lernen sich die beiden Gruppen kennen und als die Mädels (weil sie per Anhalter klar im Vorteil sind) viel schneller ans Ziel kommen, sinnen die Jungs (als sie endlich auch da sind) auf Rache. Zwischen den Geschlechtern entwickelt sich ein liebevoller Schlagabtausch, doch bald kommt dabei ganz andere Art von Gefühlen ins Spiel, die schließlich zu einigen romantischen Verwicklungen führen: Während ringsum immer mehr glückliche Pärchen entstehen, wird es für Brit kompliziert. Denn sie verdreht gleich Zweien den Kopf, als sie sorglos sowohl mit Wolf, als auch mit Kay flirtet. Das wiederum stört Stupsi, der Kay auch sehr gut gefällt.



Die bekannten Schlager der DEFA-Musikfilm-Legende, wie „Männer, die noch keine sind“, „Was erleben, was nicht jeden Tag passiert“, „Ich fand die eine“, „Woher willst Du wissen, wer ich bin“ oder „Ein Sommerlied“, werden ab 22. Juli für nostalgischromantische Sommerstimmung auf Europas schönster

Felsenbühne sorgen.



Regie führt Axel Poike, der auch die Bühnenfassung geschrieben hat. Die musikalische Leitung haben Thomas Bürkholz und Markus Teichler. Bühnenbild und Kostüme entwarf Tilo Staudte, die Choreographie Kirsten Hocke. In den Hauptrollen sind Friederike Kury, Elisabeth Markstein, Nick Körber und Sebastian Schlicht zu erleben.



Weitere Vorstellungen:

So 26.7.2018, 17.00 Uhr | So 29.7.2018, 15.00 Uhr

Mi 1.8.2018, 17.00 Uhr | Di 14.8.2018, 17.00 Uhr

So 19.8.2018, 15.00 Uhr | Do 23.8.2018, 17.00 Uhr

Do 30.8.2018, 17.00 Uhr | So 2.9.2018, 17.00 Uhr



Kartenpreise: Kinder*: 13,00 € | Erwachsene: 17,00 €

Karten: Tageskasse Greifensteine Ehrenfriedersdorf



Servicebüro Eduard-von-Winterstein-Theater,

Buchholzer Straße 65 – Mo-Fr 9 Uhr bis 17 Uhr

Tel.: 03733 – 1407-131



Servicebüro im Kulturhaus Aue

Goethestraße 2, 08280 Aue – Mo/Di/Mi 9-12 Uhr

u. 13-18 Uhr, Do/Fr 9-12 Uhr

Tel.: 03771 – 23761

