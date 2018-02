Am Sonntag, dem 11. Februar, feiert um 19 Uhr John Kanders Musical „Cabaret“ in der Regie von Urs Alexander Schleiff Premiere im Eduard-von-Winterstein-Theater in Annaberg-Buchholz. Die Attraktion des Kit-Kat-Klubs im Berlin der ausgehenden 20er Jahre ist Sally Bowles, die auf eine Karriere als Showstar hofft. Der junge amerikanische Schriftsteller Cliff Bradshaw, der auf der Suche nach Inspiration für seinen neuen Roman nach Berlin gekommen ist, verliebt sich Hals über Kopf in Sally. Das Paar lebt in der Pension von Fräulein Schneider, die versucht, all ihre Mieter gegen die rauher werdende Welt abzuschirmen. Auch der schüchterne Obsthändler Herr Schultz, ein Jude, gehört zu ihren Schützlingen. Die leise aufkeimende Liebe zwischen Fräulein Schneider und Herrn Schultz hat jedoch keine Chance, denn die tolerante, weltoffene Atmosphäre der Metropole Berlin ist bereits vergiftet.



Die Nazis werden immer lauter und aggressiver; ihre Schlägertrupps terrorisieren nicht nur Juden, auch in den Kit-Kat-Klub kommen sie immer öfter; betrunken, grölend und schlaglustig. Als Sally von Cliff schwanger wird, will er mit ihr weg aus Berlin. Sally muss sich entscheiden.



Im Jahr 1929 kam der britische Schriftsteller Christopher Isherwood nach Berlin und war fasziniert von der brodelnden Atmosphäre der Stadt. Sein Roman „Goodbye to Berlin“ diente als Vorlage für das Musical „Cabaret“, das 1966 am Broadway uraufgeführt wurde. Die Verfilmung von 1972 mit Liza Minnelli in der Rolle der Sally Bowles erhielt acht Oscars und machte sie zum Weltstar. Titel wie „Willkommen“, „Bye, bye, mein lieber Herr“ oder „Life is a Cabaret“ wurden zu Klassikern der Musicalgeschichte.



In der Inszenierung von Urs Alexander Schleiff spielt Anika Lehmann die Sally Bowles; als Conférencier steht Nick Körber auf der Bühne, in der Rolle des Cliff Bradshaw ist Sebastian Schlicht zu sehen. In weiteren Rollen sind unter anderen Marie-Louise von Gottberg, Gisa Kümmerling, Udo Prucha und Nenad Žanić zu erleben. Die Musikalische Leitung über die Live-Band hat Markus Teichler. Ensemble und Extraballett tanzen in der Choreographie von Gesine Ringel. Bühnenbild und Kostüme entwarf Wolfgang Clausnitzer.



Premiere: 11. Februar 2018, 19 Uhr



Weitere Vorstellungen:

Mi 28.02.2018 19.30 Uhr | Fr 02.03.2018 19.30 Uhr

Sa 10.03.2018 19.30 Uhr | Sa 17.03.2017 19.30 Uhr

Do 22.03.2018 19.30 Uhr | So 15.04.2018 19.00 Uhr

So 22.04.2018 19.00 Uhr



Kartenpreise: 23,00 € / 20,00 € / 16,00 € (Premiere)

20,00 € / 18,00 € / 13,00 €

17,00 €* / 16,00 €* / 11,00 €*

13,00 €** / 12,00 €** / 8,00 €**



Karten: Servicebüro Eduard-von-Winterstein-Theater,

Buchholzer Straße 65 (Mo - Fr. 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Tel.: 03733 1407-131 | www.winterstein-theater.de)

Abendkasse

*: Rentner, Schwerbehinderte und Arbeitslose außer an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen

**: Schüler, Studenten, Inhaber Sozialpass, Familienpass

