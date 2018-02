Cabaret-Premiere verschoben

Die für Sonntag, den 11. Februar 2018 geplante Premiere des Musicals „Cabaret“ von Joe Masteroff und Fred Ebb mit der Musik von John Kander am Eduard-von-Winterstein-Theater Annaberg-Buchholz muss aufgrund mehrerer Erkrankungen im Ensemble leider verschoben werden. Die erste Vorstellung findet nun am Mittwoch, den 28. Februar 2018 um 19 Uhr statt.



Am Sonntag steht jetzt statt "Cabaret" um 19.00 Uhr das Schauspiel „Frau Müller muss weg“ von Lutz Hübner auf dem Spielplan des Eduard-von-Winterstein-Theaters. Bereits gekaufte Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit. Zusätzlich erhält jeder Gast eine Tauschkarte für eine Cabaret-Vorstellung nach seiner Wahl.



Weitere Vorstellungstermine sind:

Mi 28.02.2018 19.30 Uhr | Fr 02.03.2018 19.30 Uhr

Sa 10.03.2018 19.30 Uhr | Sa 17.03.2017 19.30 Uhr

Do 22.03.2018 19.30 Uhr | So 15.04.2018 19.00 Uhr

So 22.04.2018 19.00 Uhr

