Tyll: Daniel Kehlmann

August 2020

Der Vorverkauf für die Extra-Veranstaltungen bis Ende dieses Jahres läuft. Für unsere Stücke beginnt der Vorverkauf am 03.08.2020.



Tyll

Daniel Kehlmann



Bühnenfassung und Regie: Erik Schäffler

Bühne: Timo von Kriegstein

Kostüme: Sylvia Wanke

Ensemble: Frank Jordan, Rune Jürgensen, Christian Meyer, Ines Nieri, Axel Pätz, Mignon Remé, Maximilian von Mühlen, Sven Walser



20.08. (Premiere) bis Sa, 26.09.2020 | Hauptbühne

Der Roman ›Tyll‹ stand monatelang auf den Bestsellerlisten. Er zeigt Till Eulenspiegel als Seiltänzer und Jongleur, der sich elegant über jede Konvention hinwegsetzt und mit seinem subversiven Humor den Reichen und Mächtigen den Spiegel vorhält. Die Narrenfigur wird zu einem Sinnbild menschlicher Freiheit in Zeiten des Umbruchs. ›Tyll‹ offenbart, was Kriege im Inneren des Menschen anrichten. Die Dramatisierung ist ein opulentes Märchen für Erwachsene voller Witz und Poesie.



Daniel Kehlmann (*1975) ist einer der wichtigsten deutschsprachigen Autor*innen der Gegenwart. Seine preisgekrönten Romane, wie ›Ruhm‹, ›F‹ und ›Die Vermessung der Welt‹, erzielen eine Millionenauflage und werden in zahlreiche Sprachen übersetzt. Auch als Dramatiker ist er mit seinen Theaterstücken ›Geister in Princeton‹, ›Der Mentor‹ und ›Heilig Abend‹ überaus erfolgreich. ›Tyll‹ steht aktuell auf der Shortlist des Man Booker Preises 2020. Erik Schäffler hat den Erfolgsroman für die Bühne eingerichtet.



Karten: 42,00 €, Ermäßigungen auf Anfrage, inkl. Garderobe und HVV

