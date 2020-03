Pressemitteilung BoxID: 790397 (Erdenwerk Gregor Ziegler GmbH)

Kleine Körner, große Werke ...

Dolobeach Strand- und Spielsand

Gute Haptik, schöne Farbe und formstabil – damit Spielsand auch eine freudige Angelegenheit für Eltern, Erzieher und Kommunen wird, gilt es zusätzlich, gesetzliche Kriterien zu erfüllen. Mit dem Griff zum kontrollierten Qualitätsprodukt (z. B. Dolobeach Strand- und Spielsand) gehen Spielspaß und Fürsorge in einer Hand.



Dolobeach Strand- und Spielsand erfüllt „spielend“ die Hürden gesetzlicher Vorgaben: Damit Sand nämlich überhaupt zum Spielsand wird, sind die hohen gesetzlichen Kriterien für Spielzeug lückenlos zu erfüllen. Das CE-Prüfsiegel bestätigt die hohe Qualität beim Ziegler-Produkt Dolobeach. Für den langanhaltenden Spielspaß sorgt die überzeugende Struktur des ungefärbten, quarzarmen Sandes, die natürliche Farbe erinnert an Korallensand auf Südseeinseln. In der praktischen „Bau- und Mantsch-Prüfung“ der Kinder zeigt sich der Sand formstabil und damit geeignet, dass den Kleinen Großes im Sandkasten gelingt.



Öko-Test-Einser



Bei einer Untersuchung durch das Verbraucher-Magazin Ökotest 2012 erhielt Dolobeach die Bewertung „sehr gut“. Bewertet wurden dabei Verbraucherinformationen, Inhaltsstoffe sowie Körnung und Reinheit des Produkts.



Dolobeach Strand- und Spielsand findet man in gut sortierten Bau- und Gartenfachmärkten. Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers für die 18kg-Packung liegt bei 3,99 Euro.

