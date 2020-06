Pressemitteilung BoxID: 801719 (Entsorgungsbetriebe Essen GmbH)

Veränderungen/Schließungen rund um Fronleichnam

An Fronleichnam am 11.06.2020 bleiben die EBE-Einrichtungen geschlossen. Nach dem Feiertag leert die Entsorgungsbetriebe Essen GmbH (EBE) die Grauen, Braunen und Blauen Tonnen nach dem Donnerstag einen Tag später als gewohnt.



Die Leerung erfolgt also am:



Freitag, 12.06. statt Donnerstag, 11.06.



Samstag, 13.06. statt Freitag, 12.06.



Die Leerung der Gelben Tonnen erfolgt durch die Firma Remondis und wird in der gleichen Weise verschoben.



Wir bitten, die Blaue, Braune und Gelbe Tonne (Teilservice) am Leerungstag rechtzeitig ab 6.00 Uhr an den Straßenrand zu stellen.



Recyclingstationen geschlossen



Am Feiertag, den 11.06.2020, bleiben die Recyclinghöfe Altenessen (Lierfeldstraße 49) und Werden (Laupendahler Landstraße 142-144), ebenso die Recyclingstationen (Schnabelstraße, Jahnstraße, Pferdebahnstraße, Elisenstraße) komplett geschlossen.



Hotline nicht besetzt



Die Mitarbeiter der Service- und Sperrmüllhotline (0201 / 854-2222, -1111 und -0) sind am Feiertag nicht erreichbar, sondern erst wieder ab Freitag, 12.06.2020, in der gewohnten Zeit von 7.00 - 17.00 Uhr.

