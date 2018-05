Entertainment Technology Concepts GmbH investiert in Kreativ LED

Der Anbieter von Veranstaltungstechnik und Spezialist für LED-Technik, Entertainment Technology Concepts GmbH, hat massiv in seinen Mietpark investiert. Es handelt sich dabei um ein neuartiges Material mit einer Auflösung von 9mm Pixelpitch. Das Highlight hierbei ist die 90% Transparenz sowie die Helligkeit bis zu 5500 Nits. Durch den vielfältigen Einsatz sind kaum Grenzen gesetzt, da das Produkt In- und Oudoortauglich ist – kreativer Einsatz durch transparente Hintergrundbilder auf Bühnen im TV Set oder bei Veranstaltungen.



In Kürze werden im Mietpark der Entertainment Technology Concepts GmbH insgesamt 500qm zur Verfügung stehen. Das Produkt besticht insbesondere durch den universellen Einsatz, alternativ gibt es blackout plates, die das Modul rückseitig komplett schließen und zum Standard LED Screen umwandeln.



„Wir wollen hier keinen Trend aufgreifen, sondern er soll gesetzt werden!“ betont Alexander Klaus, Geschäfsführer der Entertainment Technology Concepts GmbH, „denn aktuell sind transparente LED in großen Mengen am Veranstaltungs-Mietmarkt kaum verfügbar“, ergänzt er. Das Produkt ist mit seinem 9mm Pixelpitch eher grob auflösend aber seine Eigenschaften machen es zum Unikat. Ab Juni werden auch höher auflösende Produkte zur Verfügung stehen, die Carbon LED aus dem Hause ROE wird verdoppelt und es gesellen sich 100qm mit 2mm Auflösung dazu.

Entertainment Technology Concepts GmbH

Die Entertainment Technology Concepts GmbH ist ein Full-Service-Dienstleister für den Bereich Veranstaltungstechnik mit Hauptsitz in Erkrath. Mit individuellen Konzepten aus Beratung, Projektplanung und Durchführung bietet das Unternehmen seinen Kunden einen Rundumservice aus der Hand von Experten. Die Kompetenzfelder LED-, Video-, Licht- und Tontechnik umfassen alle technischen Leistungen aus der Veranstaltungsbranche für Events, TV-Sets, Studios und Messen aller Art und Größen - weltweit. www.etc-europe.com

