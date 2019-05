Pressemitteilung BoxID: 753747 (enia flooring international ag)

LVT Beläge von enia flooring - Kompetenz in Stein mit Design, das begeistert und Technik, die überzeugt

Bei ihren Lancierungen beweist enia fl ooring stets untrügliches Gespür für die Anforderungen und Wünsche des deutschsprachigen Marktes. Durch exklusive Eigenentwicklungen positionieren sich die Schweizer immer wieder neu an vorderster Innovationsfront und begeistern mit hochwertigen Bodenbelagssystemen für den Privat- und Objektbereich. Mit 22 naturgetreuen Steindekoren in fünf unterschiedlichen Formaten hat enia für alle Ansprüche den richtigen Design-Belag im Angebot.



enia fl ooring hat sich mit aussergewöhnlich naturgetreuen LVT-Designs, überdurchschnittlicher Qualität und echten Innovationen längst als Premiumanbieter im deutschsprachigen Markt etabliert.



Im engen Austausch mit Kunden und Partnern hat sich gezeigt, der Bedarf an Steindekoren ist rasant gewachsen. Dank eigener Entwicklung hat enia in Rekordzeit reagiert und die gewünschten Dekore und Formate im ohnehin beachtlichen Portfolio ergänzt.



Design und Formate, die begeistern



enia hebt sich seit jeher durch aussergewöhnliche, naturgetreue Designs vom Markt ab und macht nicht zuletzt auch durch spezielle Formate Furore. Nachdem die enia Holzdekore längst als Dielen in Normallänge, Kurzstäbe, XL und sogar XXL Formate überzeugt haben, hat enia auch in Sachen Steindekor stark nachgelegt. Ge- schäftsführer Ingo Seemayer ist stolz, dass enia auch hier wieder einmal das richtige Gespür bewiesen und in Perfektion entwickelt und umgesetzt hat: «Unsere Steinkollektionen setzen in Sachen Format und Schönheit wieder einmal völlig neue Massstäbe! An- gelehnt an die Vorbilder in der Natur haben wir mit 22 Designs, fünf Formaten und verschiedenen Belagsstärken für jeden An- spruch das passende Produkt entwickelt.» Die Formate reichen vom beliebten Standardformat, über XL Grössen bis hin zum aus- sergewöhnlichen XXL Grossformat.



Technik und Pfl egeeigenschaften, die überzeugen



enia punktet darüber hinaus mit einer weiteren Besonderheit: Für grösstmögliche Flexibilität bei der Bodengestaltung und Abstimmung auf verschiedene Einbauhöhen ist beinahe jedes der 22 Steindekore in zwei Produktvarianten erhältlich. Somit ist auch hier den Vorlieben für spezielle Dekore durch bauliche Gegebenheiten kein Limit mehr gesetzt: Die Klebevariante kommt zum Einsatz auf allen trockenen, ebenen Untergründen. Die Version auf der was- serfesten droplank® Trägerplatte ist ideal für die schwimmende Verlegung auf schwierigen Untergründen, denn Risse oder Fugen im Untergrund zeichnen nicht durch. Objekttauglich und äusserst robust sind beide Versionen dank der starken 0.55mm Nutzschicht mit ihrer hohen Abriebfestigkeit, der Rutschhemmklasse R10 so- wie äusserst pfl egeleichten Eigenschaften.



Schwimmende Verlegung, kurze Renovationszeit



Mit SICHERHEIT schwimmend verlegt: Das verspricht die droplank® Variante. Mit einer etwas höheren Belagshöhe und ausgeklügelten technischen Finessen ist sie die ideale Lösung für Prob- lemuntergründe und punktet auch gleich noch mit einer doppelten Zeitersparnis: Die schwimmende Verlegung kann direkt auf allen ebenen Hartbelägen lärm- und staubfrei erfolgen. Die schnelle und bewährte 5G-Click-Verbindung in Kombination mit cut & break erhöht die Verlegeleistung immens. Doch die droplank® Beläge können noch mehr und überzeugen mit ihren Multitasking-Eigenschaften. Dank cleverer Eigenentwicklung hat enia bereits eine Dämmunterlage zur Raum- und Trittschallreduktion integriert und alles auf einer wasserfesten droplank® Trägerplatte montiert. Hinzu kommt eine hervorragende Hitzebeständigkeit bis zu 70°. Somit sind die Beläge auf droplank® auch geeignet für Wintergärten und Räume mit grossen Fensterflächen und intensiver Sonneneinstrahlung. Grossflächen von 20 x 20 m (400 m2) sind am Stück realisierbar!



Alle Steindekore sind in der Schweiz in 24 Stunden und in Deutschland in 48 Stunden direkt ab enia-eigenen Lagern lieferbar. In der Schweiz sind diese Kollektionen zusätzlich ab Lager bei enia Vertriebspartner Holzplatten AG in Samstagern verfügbar.





Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (