Stark, stärker, POWERdenim

08.03.19

POWERdenim – das ist der Stoff, aus dem die neuen e.s. Helden sind! Denn ab sofort verwandeln sich Denim-Stoffe in POWERdenim, lässige Jeans in extra-robuste Workwear und das Arbeitsoutfit wird zu einem angesagten After-Work-Look. Die neuen Jeans von engelbert strauss sind nicht nur vielseitig, sie haben ungeahnte Kräfte und sind für jeden geeignet, dem Standard nicht genug ist.



Auch auf der Arbeit tragen können, was einem gefällt – dafür steht die Arbeitskleidung des Unternehmens engelbert strauss. Doch egal ob im einheitlichen Team-Look oder als echter Individualist: Die e.s. Neuheit POWERdenim ist eine echte Hosen-Revolution und garantiert nichts für Durchschnitts-Typen! Diese Jeans vereinen den coolen, individuellen Alltagslook mit allen Features, die starke Arbeitshosen haben müssen: Funktionalität, Robustheit und Flexibilität.



Weiche Schale, harter Kern!



Wenn aus einem Denim-Stoff e.s. POWERdenim werden soll, benötigt es die Faser, die sich selbst die Stärkste der Welt nennen darf: Dyneema®! Nur ein geringer Anteil dieser Superfaser reicht aus, um die neuen e.s. Jeans-Modelle in knallharte Arbeitshosen zu verwandeln. Das Geheimnis dieser synthetisch hergestellten Faser ist das „Ultra-High Molecular Weight Polyethylene (UHMwPE)“, welches das Material mit einer extrem starken Zugfestigkeit und einer hohen Robustheit ausstattet. Trotzdem bleibt die Jeans dabei angenehm beweglich und ist jederzeit vielseitig einsetzbar. Ein Muss für jeden, der auch bei harten Einsätzen lieber flexibel bleibt.



Für Groß und Klein



POWERdenim ist für all diejenigen, die hart anpacken und gleichzeitig noch gut aussehen wollen – und das zu jeder Jahreszeit. Deshalb gehen neben einer coolen Jeans für die Kids außerdem gleich drei lange Herrenjeans und eine Herrenshort an den Start. Eine davon ist die e.s Cargo Worker-Jeans POWERdenim. Wie alle Modelle gibt es die in gleich drei coolen Waschungen. Der lässige Schnitt und die intelligent eingesetzten Taschen runden den Look der Jeans ab und machen sie zu einer robusten und vielseitigen Arbeitshose. Gleiches gilt für die neuen 5- und 7-Pocket-Herrenjeans, die optisch ein wenig schlichter daherkommen. Doch egal ob viele Taschen oder eher die schlichten Varianten: in POWERdenim kann jeder so stark sein wie er will – und dabei auch so aussehen!



www.engelbert-strauss.de

(lifePR) (