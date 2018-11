10 Jahre Lieblingsfarben: Die Emsa Landhaus-Serie feiert natürlich farbenfroh

21.11.18

Bereits seit zehn Jahren setzen die Emsa Landhaus Pflanzgefäße mit ihrer Farbvielfalt bunte Akzente in Gärten und auf Balkons. Das Jubiläum der beliebten Serie wird mit drei neuen Farbtönen gefeiert. Von der Natur inspiriert kleiden sich die Landhaus Blumenkästen und -gefäße nun in den Trendfarben Lorbeergrün, Rauchbraun und Rotviolett und fügen sich damit perfekt in die farbenfrohe Landhaus-Welt ein.



Ein echter Eyecatcher ist auch die Produktneuheit der Serie: Ein Geländertopf im klassischen Landhaus-Look komplettiert fortan das Sortiment. Das neue Pflanzgefäß wird im Handumdrehen ganz einfach und sicher mit Befestigungsschrauben am Balkongeländer angebracht. So steht der farbenfrohen Blütenpracht am Balkongeländer nichts mehr im Wege.



Auch die Landhaus Vogelwelt hält Neuheiten bereit. Sowohl das Futterhaus als auch das Futtersilo laden Vögel in 2019 mit den erdigen Farbneuheiten der Landhaus-Serie Lorbeergrün und Rauchbraun zum Verweilen ein.



Starker Auftritt auf der Verkaufsfläche



Besonders interessant für den Handel ist die Promo-Aktion zum zehnjährigen Bestehen der Landhaus Serie: Es können insgesamt fünf Vespas in den Landhaus-Farben gewonnen werden. Im Zeitraum von März bis Mai 2019 werden alle Landhaus Blumenkästen und Kleingefäße mit einem Gewinnspielcode versehen. Aufmerksamkeitsstarke Displays und Aufsteller sorgen für attraktive Platzierungen im Handel, um die Aktion perfekt in Szene zu setzen.

