Emirates Holidays startet Verkauf von Reisepaketen für die Expo2020 Dubai

Reiseveranstalter ist autorisierter Ticketverkäufer für die «größte Show der Welt»

Emirates Holidays ist bereit für die größte Show der Welt: Der Direktreiseveranstalter der Fluggesellschaft Emirates bietet ab sofort Pauschalreisepakete für die Expo 2020 Dubai an. Als autorisierter Expo 2020-Ticketverkäufer ist Emirates Holidays einer der ersten Reiseveranstalter mit Reisepaketen für die diesjährige Weltausstellung. Emirates ist offizieller Premier-Partner und offizielle Fluggesellschaft der Expo 2020 Dubai.



Vom 20. Oktober 2020 bis zum 10. April 2021 findet die Expo in Dubai statt. Unter dem Thema „Connecting Minds, Creating the Future“ wird erstmals eine Weltausstellung in der Region veranstaltet. Für das bislang größte Event im Nahen Osten, Afrika und Südostasien werden rund 25 Millionen Besucher aus aller Welt erwartet. Im Mittelpunkt der Expo 2020 Dubai und der Pavillons der über 190 teilnehmenden Nationen stehen drei übergreifende Themen: Chancen, Mobilität & Nachhaltigkeit.



Emirates Holidays bietet eine Auswahl an Pauschalreisen, die alle einen Drei-Tage-Pass für die Expo 2020 sowie Hin- und Rückflüge mit Emirates von Frankfurt, München, Düsseldorf oder Hamburg beinhalten. Die Expo 2020-Pakete können ab sofort direkt telefonisch über das deutschsprachige Reservierungsteam von Emirates Holidays unter +49 69 945 19 923 gebucht werden. Weitere Informationen zu Verfügbarkeiten, Bedingungen und Konditionen unter www.emiratesholidays.com.



"In rund 150 Tagen wird die Expo 2020 ihre Tore öffnen und Dubai Millionen von Besuchern aus aller Welt begrüßen. Daher sind wir stolz, einer der ersten autorisierten Kartenverkäufer auf dem deutschen Markt zu sein. Die Weltausstellung 2020 ist das Event in diesem Jahr. Die Besucher erleben während der sechsmonatigen Laufzeit der größten Show der Welt nicht nur die herzliche Gastfreundschaft der Emirate, sondern auch täglich 15 Stunden Unterhaltung mit 60 Live-Shows,“ so Stefanie Henders, General Manager Deutschland von Emirates Holidays.



Auswahl aktueller Expo 2020-Angebote von Emirates Holidays:



Hyatt Regency Dubai

- 5 Nächte ab 981 Euro pro Person/Standard Room

- 3-Tagesticket für Expo 2020 Dubai

- 1-Tagesticket für einen Park im Dubai Parks & Resorts

- Ausgewählte Reisetermine im Zeitraum 20.bis 30. Oktober und 01.bis 23. Dezember 2020

- Emirates Economy Hin- und Rückflug

- Buchbar bis 31. März 2020



Rove Dubai Marina

- 5 Nächte ab 991 Euro pro Person/Rover Room

- 3-Tagesticket für Expo 2020 Dubai

- 1-Tagesticket für einen Park im Dubai Parks & Resorts

- Ausgewählte Reisetermine im Zeitraum

- 20. Oktober bis 28. Dezember 2020- Emirates Economy Hin- und Rückflug

- Buchbar bis 31. März 2020



Caesars Resort Bluewaters Dubai

- 5 Nächte ab 1.392 Euro pro Person/Resort Deluxe Twin Room inkl. Frühstück

- 3-Tagesticket für Expo 2020 Dubai

- 1-Tagesticket für einen Park im Dubai Parks & Resorts

- Ausgewählte Reisetermine im Zeitraum

- 24. Oktober bis 25. Dezember 2020 und

- 05. Januar bis 24. April 2021

- Emirates Economy Hin- und Rückflug

- Buchbar bis 31. März 2020



Sofitel The Palm

- 5 Nächte ab 1.262 Euro pro Person/Luxury Room Sea View inkl. Frühstück

- 3-Tagesticket für Expo 2020 Dubai

- 1-Tagesticket für einen Park im Dubai Parks & Resorts

- Ausgewählte Reisetermine im Zeitraum

- 01. November bis 18. Dezember 2020

- Emirates Economy Hin- und Rückflug- Buchbar bis 31. März 2020





