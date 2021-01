EA SPORTS veröffentlicht auch in diesem Jahr das EA SPORTS FIFA 21 Team of the Year (TOTY) und honoriert damit die besten Spieler des Kalenderjahres 2020. Aus 70 nominierten Spielern aus der ganzen Welt kann die Community ihre Top-Spieler wählen. Nach Abschluss der Voting-Phase steht das Team of the Year fest, welches mit stark verbesserten Spielerwerten in FIFA 21 Ultimate Team veröffentlicht wird.



Das Voting ist unter folgendem Link zu finden: ea.com/de/toty



Zur Wahl stehen neben Weltfußballer Robert Lewandowski, Welttorhüter Manuel Neuer und internationalen Superstars wie Kylian Mbappé und Lionel Messi auch die Top-Spieler der Bundesliga:





Lukas Hradecky (Bayer 04 Leverkusen)

Angelino (RB Leipzig)

Alphonso Davies (FC Bayern München)

Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach)

Mats Hummels (Borussia Dortmund)

Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)

Joshua Kimmich (FC Bayern München)

Marcel Sabitzer (RB Leipzig)

Lars Stindl (Borussia Mönchengladbach

André Silva (Eintracht Frankfurt)

Erling Haaland (Borussia Dortmund)

Andre Kramaric (TSG 1899 Hoffenheim)





Assets zum Team of the Year und den einzelnen Nominierten der Bundesliga stehen unter folgendem Link zum Download bereit: http://bit.ly/FIFA21_TOTY



Der EA SPORTS FIFA-Community kann sich auf Facebook und Instagram angeschlossen, oder auf Twitter @eafussball (Hashtag: #FIFA21) gefolgt werden.



Weitere Informationen zu EA SPORTS FIFA, inklusive News, Videos, Blogs, Foren und Spiel-Apps gibt es unter www.easportsfussball.de.



