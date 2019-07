Pressemitteilung BoxID: 761324 (Electronic Arts GmbH)

EA SPORTS enthüllt Cover-Athleten von FIFA 20

EA SPORTS hat heute die Cover-Athleten für EA SPORTS FIFA 20 enthüllt. Real Madrid-Neuzugang Eden Hazard wird das Cover der Standard Edition zieren, auf der Champions Edition ist UEFA Champions League-Sieger und FC Liverpool-Verteidiger Virgil van Dijk zu sehen.



Assets zum Cover von EA SPORTS FIFA 20 sind unter folgendem Link zu finden: http://bit.ly/2SFe7fd



„EA SPORTS FIFA ist das größte Fußball-Spiel der Welt und ich spiele es schon seit Jahren gegen meine Brüder“, so Eden Hazard. „Mit FIFA 20 weltweit in den Läden zu stehen ist wirklich unglaublich und ich hoffe, dass ich die Spieler so sehr anheizen kann, wie ich es auch für mich selbst tun werde, wenn ich diese Saison für Real Madrid auf dem Platz stehen werde!“ Für Hazard ist es das zweite Mal, dass er auf dem Cover von EA SPORTS FIFA abgebildet ist: Auf der englischen Version von FIFA 15 war der Belgier ebenfalls zu sehen.



Für den Niederländer van Dijk ist es nach dem Gewinn der UEFA Champions League mit dem FC Liverpool ein weiterer Meilenstein: „Für mich ist es eine Ehre, das Cover von FIFA 20 zu zieren“, freut sich Virgil van Dijk. „Ich spiele FIFA schon so lange, wie ich mich erinnern kann und es macht mich wirklich unglaublich stolz, den FC Liverpool auf dem Cover eines so ikonischen Spiels repräsentieren zu dürfen.“



Die Enthüllung von Hazard und van Dijk folgt auf die Ankündigung des VOLTA-FOOTBALL-Modus in FIFA 20, der eine völlig neue Erfahrung darstellt, die vom authentischem Kleinfeld-Fußball inspiriert wurde, wie er weltweit auf den Straßen, in Cages und auf Futsal-Feldern gespielt wird.



Die EA SPORTS FIFA 20 Standard Edition wird weltweit am 27. September verfügbar sein. Die Champions Edition bietet bereits ab dem 24. September Zugang zu FIFA 20. Weitere Details zu den Vorbestellungen sind hier zu finden.



EA Access- und Origin Access Basic-Mitglieder können im Rahmen der Play First Trial bis zu zehn Stunden Spielzeit genießen, und Origin Access Premier-Mitglieder haben ab dem 19. September auf dem PC vollen Zugang zum Spiel.



EA SPORTS FIFA 20 wird von EA Vancouver und EA Romania entwickelt und wird weltweit ab dem 27. September 2019 für PlayStation 4, Xbox One und PC via Origin erhältlich sein.



Der EA SPORTS FIFA-Community kann sich auf Facebook und Instagram angeschlossen, oder auf Twitter @eafussball (Hashtag: #FIFA19) gefolgt werden.



Weitere Informationen zu EA SPORTS FIFA, inklusive News, Videos, Blogs, Foren und Spiel-Apps gibt es unter www.easportsfussball.de.

