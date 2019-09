Pressemitteilung BoxID: 769334 (Electronic Arts GmbH)

EA SPORTS FIFA 20 ab heute weltweit erhältlich

Mit dem neuen VOLTA FOOTBALL-Modus zurück auf die Straße

Electronic Arts hat heute EA SPORTS FIFA 20 für PlayStation 4, Xbox One und PC veröffentlicht. Die Fans dürfen sich auf den neuen VOLTA FOOTBALL-Modus freuen, der von Kleinfeld-Fußball auf der Straße, in Cages und auf Futsal-Plätzen aus aller Welt inspiriert wurde. In FIFA Ultimate Team warten neue, soziale Spielerlebnisse wie die FUT-Freundschaftsspiele oder die Saison-Aufgaben, mit denen die Spieler neue Vereinsanpassungs-Inhalte freischalten können. Alle Infos zu den Neuheiten in FIFA 20, wie dem neuen Football Intelligence-Gameplay, finden sich hier.



Seit der Veröffentlichung über EA Access und Origin Access letzte Woche haben Spieler aus aller Welt begonnen, in FIFA Ultimate Team ihr Wunschteam aufzustellen und auf dem Rasen gegeneinander anzutreten. Bislang wurden insgesamt über 57 Millionen Spiele mit 3,2 Millionen erstellten Teams absolviert.



"Unser Ziel ist es in jedem Jahr, die Spieler mit neuen Spieloptionen zu versorgen, von innovativen Modi über Gameplay-Mechaniken bis hin zum bisher authentischsten Spielerlebnis", sagte Aaron McHardy, Executive Producer bei EA SPORTS FIFA. "In diesem Jahr präsentieren wir mit VOLTA FOOTBALL zudem eine völlig neue Spieldimension und bringen FIFA 20 wieder zurück auf die Straßen und die Futsal-Plätze, die für zahlreiche Fußballer weltweit der Ausgangspunkt waren. Um die Rückkehr eines solchen Spielerlebnisses haben uns die Spieler gebeten, und wir freuen uns, es ihnen im Zuge des weiteren Ausbaus des Spiels anzubieten."



In VOLTA FOOTBALL können die Spieler ihren eigenen Charakter erschaffen, ihren ganz persönlichen Style finden und realistischen Kleinfeld-Fußball genießen. Komplett neues, auf authentischem Fußball basierendes Gameplay versetzt die Spieler in die Freestyle-Atmosphäre der Straße und bietet neue Tools wie vereinfachte Flicks und Spezialbewegungen, neue Flair-Animationen oder die Option, Banden als Mitspieler einzusetzen.



Mehr als 30 offizielle Ligen, 700 Teams, 17.000 authentische Spieler und 90 Lizenzstadien aus aller Welt sorgen für eines der authentischsten Sportspiele. Mit dabei sind mit der UEFA Champions League, der absolute Höhepunkt des Vereinsfußballs, sowie die beliebtesten Ligen der Welt, wie die Bundesliga, die Premier League, die LaLiga Santander und viele andere. Eine Übersicht mit allen Teams und Ligen in EA SPORTS FIFA 20 gibt es hier.



Fans von EA SPORTS FIFA können jetzt auch in die neue FIFA Mobile-Saison auf iOS und Android einsteigen. Im Spiel können sie ihre Freunde zu 11-gegen-11-Partien herausfordern, mehr als 650 neue Welttour-Events gegen reale Clubs spielen und mit Boni in den abgestuften Bestenlisten aufsteigen. Alle neuen Spielvarianten in FIFA Mobile gibt's auf www.ea.com/de/games/fifa/fifa-mobile.



Der EA SPORTS FIFA-Community kann sich auf Facebook und Instagram angeschlossen, oder auf Twitter @eafussball (Hashtag: #FIFA20) gefolgt werden.



Weitere Informationen zu EA SPORTS FIFA, inklusive News, Videos, Blogs, Foren und Spiel-Apps gibt es unter www.easportsfussball.de.



Über EA SPORTS



EA SPORTS ist eine der weltweit führenden Marken im Bereich der Sportunterhaltung, mit erfolgreichen Videospielserien, preisgekrönten interaktiven Technologien, Fanprogrammen und plattformübergreifenden digitalen Erlebnissen. EA SPORTS verbindet Spieler und lässt sie die Emotionen des Sports erleben, durch branchenführende Sportspiele wie EA SPORTS Madden NFL, EA SPORTS FIFA, EA SPORTS NHL®, EA SPORTS NBA LIVE, EA SPORTS Rory McIlroy PGA TOUR® und EA SPORTS UFC®.



*DER VOLTA FOOTBALL-MODUS IST NUR AUF XBOX ONE, PLAYSTATION 4 UND PC VERFÜGBAR. WEITERE EINZELHEITEN SIND AUF https://www.ea.com/de/games/fifa/fifa-20/volta ZU FINDEN.



