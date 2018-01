Rahmenprogramm leichtgemacht: Elbgoods stellt Tagungsapplikation vor

Elbgoods präsentiert ein neues Onlineportal, mit dem die Planung von Rahmenprogrammen für Tagungen, Kongresse und mehrtägige Betriebsausflüge erheblich vereinfacht wird. Die Tagungsapplikation wird bereits von der arcona-Hotelgruppe und den Novum Select Hotels genutzt.



Ein Ende der Zettelwirtschaft ist in Sicht: Benutzerfreundlichkeit first!

Das Buchungsportal digitalisiert den gesamten Prozess und entlastet vor allem Bankettleiter. Nach Eingabe der Tagungsdaten gelangt der Interessent mittels eines Widgets direkt von der Hotelwebsite zum Portal, wo er eine Auswahl an vor Ort verfügbaren Trainern, Rednern, Teamevents und Eventmodulen findet. Hier erhält er auch nähere Informationen zu den einzelnen Produkten, kann Favoritenlisten erstellen und versenden sowie seine ausgewählten Produkte anfragen. Optisch ist die Applikation an die CI des Hotels angepasst.



Die Webanwendung ist in dieser Art in Deutschland bisher einmalig. „Nachdem wir feststellen mussten, dass die Organisation von Rahmenprogrammen immer noch ziemlich umständlich ist, haben wir die Expertise der arcona-Hotelgruppe mit unserer durch Event Portal gewonnenen Erfahrung gebündelt.“, so Pascal von Seth, Geschäftsführer von Elbgoods und Betreiber der Plattform www.eventportal.de. Dabei herausgekommen ist eine benutzerfreundliche Applikation, die Interessenten diverse bewährte und erfahrene Künstler, Teamevents und Eventmodule unverbindlich für Tagungen und Konferenzen anfragen lässt, und das ganz bequem per Web-App.



Über Event Portal

Event Portal ist ein von Elbgoods seit 2017 betriebenes Onlineportal für Veranstalter. Über die Plattform können Künstler, Teamevents und Eventmodule für Veranstaltungen gebucht werden. Angeboten werden ausschließlich qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen.

Elbgoods GmbH Internetagentur

Elbgoods GmbH ist eine Hamburger Internetagentur, die Kommunikations- und Onlineprojekte für namhafte Unternehmen der Veranstaltungsbranche umsetzt. Als innovatives Unternehmen entwickelt Elbgoods auch eigene Produkte, die den Arbeitsalltag von Veranstaltern vereinfachen. Elbgoods zählt unter anderem Europas größtes Filmstudio MMC sowie PRG, Weltmarktführer im Bereich Veranstaltungstechnik, zu seinen Kunden.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren