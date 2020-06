Pressemitteilung BoxID: 801412 (Eintracht Frankfurt e. V.)

"AUF JETZT!"-Kampagne: Schon 500.000 Euro Spenden

Eintracht Frankfurt hat sich vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Herausforderungen durch die Corona-Pandemie vor einigen Wochen dazu entschlossen, das Engagement im sozialen Bereich zu bündeln und die „AUF JETZT!“-Kampagne wieder ins Leben zu rufen. Bestandteil der Kampagne war unter anderem die finanzielle Rückabwicklung aus dem Tageskarten-, Dauerkarten- und Hospitality-Bereich. 30.000 Dauerkarteninhaber, circa 80.000 Tageskartenkäufer und über 1.000 Kunden im Business Seats-, Logen- und Sponsorenbereich konnten alternativ zur Rückerstattung der auf die letzten fünf Heimspiele der Saison entfallenden Beträge auch entscheiden, das Geld ganz oder teilweise an eine der fünf Einrichtungen zu spenden, die in die „AUF JETZT!“-Kampagne eingebunden sind – die Arche Frankfurt, die Frankfurter Tafel, das Deutsche Rote Kreuz Frankfurt, die Diakonie Hessen und das Universitätsklinikum Frankfurt.



Bis heute sind allein über diesen Weg 500.000 Euro für den guten Zweck zusammengekommen. Nicht berücksichtigt sind dabei die Erlöse aus dem Verkauf der Kampagnen-T-Shirts und Mund-Nase-Schutz-Masken, die weiterhin online und im Fanshop im MyZeil-Einkaufszentrum erworben werden können. Ebenso sind auch die zahlreichen Einzelspenden oder die Pfanderlöse aus dem gespendeten Leergut der Sammeltouren noch nicht in den Betrag einberechnet. Diese finden weiterhin jeden Mittwoch statt. Ebenfalls noch nicht berücksichtigt sind die zahlreichen Sachspenden von Sponsoren (FFP2-Masken, Radsätze, etc.) oder Privatpersonen.



Vorstandsmitglied Axel Hellmann zeigt sich begeistert von der Spendenbereitschaft: „Wir wollten mit Worten Menschen mobilisieren, mit Taten anpacken und mit materiellen und finanziellen Spenden unterstützen. Wir freuen uns sehr, dass uns das sehr gut gelungen ist. Ich möchte mich dafür ausdrücklich bei der Eintracht-Familie bedanken, die in diesen Krisenzeiten mal wieder gezeigt hat, welche Wucht und Power sie durch ihren großen Zusammenhalt, wenn es drauf ankommt, entfalten kann. Das Engagement, das unsere Anhänger aus allen Bereichen der Gesellschaft und des Stadions eingebracht haben, ist bemerkenswert. Wenn man berücksichtigt, dass es aus der Fanszene zudem noch zahlreiche eigene und sehr erfolgreiche Aktivitäten gibt, ist das ein Frankfurter Alleinstellungsmerkmal.“



Bisher hat sich gut die Hälfte aller Rückerstattungsberechtigten zurückgemeldet. Die Möglichkeit der Rückabwicklung über die Ticketbörse besteht noch bis zum 30. Juni 2020. Ab 1. Juli 2020 ist für die Rückerstattung die Einsendung der Tages- und Dauerkarten an Eintracht Frankfurt notwendig. Anfallende Erstattungsbeträge können weiterhin entsprechend gespendet werden.



„Wir sind gespannt, was in den kommenden Wochen noch an Spendenvolumen zusammenkommt“, sagt Axel Hellmann, der weiterhin auf die große Spendenbereitschaft der Eintracht-Familie zählt.



Alle Informationen gibt’s auf www.eintracht.de/aufjetzt.

