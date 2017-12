Weltmeister und Olympiasieger am Start beim STEELMAN

Der STEELMAN-Partner Maxxprosion macht's möglich. Mit dem letztjährigen Deutschen Triathlon-Meister Johannes Hinterseer, dem ehemaligen Rad-Weltmeister und Olympiasieger René Enders und dem Deutschen Militärmeister im Triathlon, Alexander Brennecke, schickt der Nahrungsergänzungsmittelhersteller gleich drei Top-Athleten an den Start bei Hannovers großer Cross-Adventure Herausforderung am kommenden Sonntag auf der Pferderennbahn Neue Bult.



Das Trio stellt sich mit weit über 1.500 Gleichgesinnten dem spektakulären Lauf-Event über 20 Hindernissen auf dem neun bzw. 18-Kilometer langen Rundkurs in Langenhagen und steht auch für Gespräche und Autogramme im Umfeld der Veranstaltung zur Verfügung.



Los geht's am Sonntag ab 11 Uhr. Die Online-Anmeldung ist bereits geschlossen; Kurzentschlossene können am Sonnabend in der Zeit zwischen 10 und 19 Uhr noch bei Karstadt Sports in der Großen Packhofstraße bzw. am Sonntag ab 9 Uhr auf der Neuen Bult noch ihre Nachmeldungen abgeben.



Der Eintritt für Zuschauer ist wie immer frei.

