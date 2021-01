Der Radiosender egoFM startet mit viel Schwung und einigen neuen Sendungen und Podcasts im Gepäck ins Jahr 2021. So einiges hatte egoFM geplant für dieses Jahr, von Touren durch ganz Bayern mit Live-Musik und Live-Sendungen, über noch größere und buntere egoFM feste bis zu diversen wilden Nächten auf Konzerten und Festivals. Auf Grund der anhaltenden Lage ist das vorerst nicht möglich. Was allerdings nicht heißt, dass das egoFM Team die Füße stillhält.



„Wenn schon nicht dicht aneinander gedrängt in einer verrückten, verschwitzen Menge tanzen und toben, dann eben anderweitig der Energie freien Lauf lassen.“ so Marketing-leiterin Laura Pietrasch



Das hat egoFM getan und prompt einige neue Sendungen und Formate für euch ins Leben gerufen, die den Start ins Jahr 2021 doch gleich viel schöner machen.



Für alle Musikliebhaber*innen und die, die es werden wollen, geht ab dem 29. Januar der neue Podcast „Das Musikalische Quartett‘ an den Start. Hier wird euch exklusives musikalisches Hintergrundwissen von der egoFM Musikredaktion geliefert, natürlich ganz in egoFM Manier auch mit einer ordentlichen Portion Musik in Petto.



Musikalisch geht’s dann auch weiter mit der neuen Sendung von und mit dem Künstler Jordan Prince. „Amercian Sunday“, die erste egoFM Sendung komplett auf Englisch, läuft ab dem 07. Februar jeden Sonntag von 10-13 Uhr.



Seit November nehmen im Podcast „Tracks & Traces“ Musiker*innen ihre Songs Spur für Spur auseinander und erzählen die Geschichte, wie sie entstanden sind. Der Songtext, die Melodie, ein Arrangement oder ein bestimmter Sound – der Podcast von detektor.fm gibt nicht nur Einblicke in diesen kreativen Schaffensprozess, sondern macht ihn auch hörbar – in der Mediathek.



Am 14.02. startet die Sendung egoFM - Radioreise, jeden Sonntag von 15 bis 16 Uhr - mit Alex Tauscher. Der Journalist entdeckt mit euch jeden Sonntagnachmittag die Welt mit den Ohren. Von Moskau bis Miami, von Island bis Griechenland, von Afrika bis Australien, von Bremerhaven bis ins Elbsandsteingebirge. Jede Radioreise öffnet Horizonte und macht Lust auf neue Entdeckungen, ob im Kibbuz in Israel oder bei den Lotusbauern in Myanmar. Er lässt Menschen aussprechen und das tut gut. Eine Sendung, die entschleunigt und entspannt - vor allem in diesen Zeiten. Natürlich auch als Podcast auf egoFM.de



