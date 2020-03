Pressemitteilung BoxID: 791983 (Egmont Ehapa Media GmbH)

Lizenz zum Quaken - Doppelnull-Agent Donald Duck hat keine Zeit zu lachen

Walt Disney Lustiges Taschenbuch 531 „DoppelDuck - Keine Zeit zu lachen“ erscheint ab dem 31. März im Handel. Damit können James Bond-Fans die lange Wartezeit bis zum Kinostart des aktuellen Agentenklassikers mit spannendem Lesestoff überbrücken.



Auch in Entenhausen gibt es im Leben eines Geheimagenten generell nur wenige Gewissheiten. Eine davon ist aber eigentlich, dass ein DoppelDuck immer zuletzt lacht. Aktuell hat er allerdings schlicht keine Zeit zu lachen. Denn auch auf der ausgeklügeltsten Agentenausrüstungsarmbanduhr hat so ein Tag nun mal nur maximal 24 Stunden. Und während Pflichttermine wie die Theateraufführung der Neffenschar wenigstens noch fest terminiert und somit planbar sind, halten die Allergeheimsten der Geheimgesellschaften und ihre diversen noch geheimeren Abteilungen ihre Zeit- und sonstigen Pläne natürlich geheim. Da kann einem als Superagent schon mal das Lachen vergehen.



Der LTB-Thriller „Doppel Duck - Keine Zeit zu lachen“ (6,99 €) mit neun zeitlosen Episoden erscheint ab dem 31.03.2020 im Handel und im Onlineshop www.egmont-shop.de Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.lustiges-taschenbuch.de



Für Rezensions- und Verlosungsexemplare wenden Sie sich bitte an den Pressekontakt.



Keine Zeit zu lachen

Teil 1: Jeder gegen jeden

Teil 2: Feinde wie früher

Teil 3: Wettlauf gegen die Zeit



Was für ein Tag

O.M.A.: Die Monster, die ich rief

Umzugsstress: Im Kleinen und Ganzen

In schlechter Gesellschaft

Die gestohlene Ballerina

Mysteriöse Fälle: Spitzentechnologie

Erschöpfend erschöpft



Donald Quest – Saga 4: Das eiserne Vermächtnis

Prolog 1 – Chronik eines Helden. Das Heilwasser der Amphore

Episode 1: Angriff der Rostbiests

Episode 2: Grünes Grauen im Geiferhain

Episode 3: Die Limone des Lichts

Episode 4: Das goldene Finale



Übrigens! Doppel-Null-Fans bekommen doppeltes Lesevergnügen: Bereits am 5. März ist der Band „NullNull Duck – No Time To Duck“ (30,00 Euro, ISBN: 978-3-7704-4076-4) im Handel erschienen. Die Egmont Comic Collection präsentiert die besten Thriller- und Krimiparodien um Superspion Donald, Meisterdetektiv Micky und andere Agenten. Ein hochexplosiver Band voller geheimnisvoller Geheimdienst-Geschichten.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (